Lupillo Rivera reveló que denunció ante la Policía a su exesposa Mayeli Alonso y a un sujeto de nombre Poncho Ponce, por actos en contra de sus hijos.

A sólo unos minutos del anuncio, hecho en redes sociales, Mayeli Alonso le respondió a Lupillo Rivera por la misma vía con una serie de fuertes mensajes en reclamo.

Asimismo, Mayeli Alonso le exigió a Lupillo Rivera que no utilice a los dos hijos que tiene en común para hacerse publicidad.

Mayeli Alonso cuestiona a Lupillo Rivera: “¿Por qué te pones a hacer tanto circo, si tú y tu familia siempre hablan de sexo?”

A través de sus historias en Instagram, Mayeli Alonso publicó una serie de textos en los que se dijo “extrañada” por la reacción de Lupillo Rivera.

Mayeli Alonso comentó no entender por qué a su ex le escandalizó que Lupita y Lrey, los hijos que tienen en común, hayan visto a un hombre bajarse los pantalones frente a ellos.

En ese sentido, Mayeli Alonso hizo referencia a los escándalos en los que se ha visto envuelto Lupillo Rivera y toda su familia.

“Me extraña por qué te pones a hacer tanto circo, si tú y tu familia siempre hablan de sexo, de V..., enseñan pompa, bailan, toman, hablan de actos sexuales muy normal (la gente creo sabe a qué me refiero). No veo por qué hacerlo si para ustedes es muy de uso común tomarse fotos con poca ropa, etc!, existe contenido nudista de personas muy cercanas a ti y a mis hijos y eso no te preocupa? [sic]” Mayeli Alonso, ex esposa de Lupillo Rivera

En otra historia, Mayeli Alonso continuó con su fuerte respuesta hacia la denuncia que Lupillo Rivera habría hecho en su contra:

“Pero sabes que te informo, no toda la gente vive con eso en la cabeza, no todas las familias tienen locos que violan a sus hijas, no todos son promiscuos o acosadores o llevan una vida mental y sexual tan asquerosa como tu estás impuesto [sic]” Mayeli Alonso, ex esposa de Lupillo Rivera

Publicación de Mayeli Alonso en Instagram (@mayelialonsooficial / Instagram)

Mateli Alonso le advierte a Lupillo Rivera: “Esto que estas haciendo afecta más a tus hijos de lo que crees”

Mayeli Alonso señaló a Lupillo Rivera que sus acciones afectan mucho a sus hijos, por ello le exigió que no los use para hacerse publicidad:

“Esto que estas haciendo afecta más a tus hijos de lo que crees. No los utilices para salvar lo que tus socios no han hecho. A poco tan vendido eres weee? No mamés 😂[sic]” Mayeli Alonso, ex esposa de Lupillo Rivera

Finalmente, Mayeli Alonso se mostró despreocupada por las posibles consecuencias que pudieran acarrearle la posible denuncia de Lupillo Rivera.

“Deja tus ventanas de humo💨 Esas me las paso por el arco del triunfo😛” Mayeli Alonso, ex esposa de Lupillo Rivera