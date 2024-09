¿Maxine Woodside tiene privilegios en el juzgado? La periodista habló de la demanda por despido injustificado que Ana María Alvarado puso en su contra.

Hace más de un año, Ana María Alvarado -de 55 años de edad- inició un proceso legal en contra de Maxine Woodside -de 76 años de edad- por despido injustificado.

Esto luego de que el 31 de enero del 2023, Ana María Alvarado dio a conocer que Maxine Woodside la habría despedido del programa de radio Todo para la mujer tras 32 años.

Por su parte, Maxine Woodside ha negado esta situación, asegurando que fue Ana María Alvarado quien tomó la decisión de ya no presentarse en el programa.

En medio de la disputa con Ana María Alvarado, surgieron rumores que aseguraban que tenía privilegios en el juzgado en donde se está llevando a cabo su proceso.

En mayo del 2023, Ana María Alvarado compartió que había interpuesto una demanda en contra de Maxine Woodside y Radio Fórmula por despido injustificado.

Ana María Alvarado ha señalado que lo único que pide es una justa liquidación después de más de tres décadas de trabajo.

Por su parte, Maxine Woodside ha negado que despidió a Ana María Alvarado; incluso ha señalado que no le tendría que pagar, pues ella no la contrató.

El pasado miércoles 25 de septiembre se llevó a cabo la tercera audiencia en el pleito legal entre Maxine Woodside y Ana María Alvarado.

Aunque no había asistido a las otras audiencias, en esta ocasión Maxine Woodside sí se presentó en los juzgados de lo laboral.

Sin embargo, la presencia de Maxine Woodside generó varias especulaciones de que habría recibido un trato preferencial en los juzgados.

Para calmar todas las especulaciones, Maxine Woodside explicó lo que había pasado durante su programa Todo para la mujer.

Y aclaró que no habla del proceso legal con Ana María Alvarado porque se debe de litigar en los juzgados y no en los medios.

“Yo nunca he hablado de la demanda de Anita porque yo creo que no se debe de litigar en los medios, sino en los juzgados”

Maxine Woodside aseguró que no recibió ninguna clase de privilegios como dijeron algunos, pero que no la captaron los medios porque entró por el estacionamiento público.

“Ayer fui a los juzgados, estuvieron diciendo que me habían dado privilegios. No me dieron privilegios, yo me metí por el estacionamiento público, si no saben dónde está mala tarde”

Maxine Woodside