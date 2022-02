Mauricio Ochmann revela que un narco lo interceptó tras interpretar al ‘Chema’, personaje al que renunció luego de 4 años de darle vida, mismo que le abrió las puertas de la fama.

En una sincera entrevista con Yordi Rosado, Mauricio Ochmann dice no estar arrepentido de su decisión, la cual tomó tras hacer una gira para promocionar el spin off del polémico personaje, momento en que se dio cuenta de la responsabilidad social que tiene como actor.

“A mí lo que me pasa es que hice una gira por todo México y Estados Unidos, y me di cuenta que tenía muchísimos fans de 5 a 13 años. Fans del Chema Venegas. ‘Quiero ser como tú, narco…’, Ahí me cayó el veinte”, relata Mauricio Ochman.

Quien se detiene a pensar que tal vez el nacimiento de Kailani, su segunda hija, y la experiencia que tuvo con los niños durante esa gira, lo hizo reflexionar sobre el mensaje que estaba enviando con su personaje del Chema.

“Tenemos responsabilidad social, está padre actuar…pero de repente dije, el mensaje que estamos enviando está medio torcido. No estamos diciendo: ‘oye, está cañón está vida’. Estamos diciendo: ‘está cool, el todas mías todo se puede’”. Mauricio Ochmann

Por ello tomó la decisión de renunciar al proyecto y se prometió no interpretar a un villano que se enaltezca sobre todo porque hay niños y jóvenes que ven televisión.

Mauricio Ochmann tuvo un reencuentro real con un narco

Ejemplificando que interpretar al ‘Chema’ no fue miel sobre hojuelas ya que no todo fue fama, Mauricio Ochmann devela que el personaje lo puso en aprietos.

“Me interceptaron en una carretera”, dijo y posteriormente señala que el chofer que lo llevaba de un evento a otro , quizá colaboró para que tuviera lugar su encuentro con un verdadero narco.

Mauricio Ochmann (Yordi Rosado / Youtube)

“Me interceptaron después de tres retenes. (El chofer) me dice: voy a echar gas. Era un trayecto de 45 minutos. Se mete a la gasolinera y veo a un cuate alzando el cuello” Mauricio Ochmann

Enseguida un hombre tocó la ventana del vehículo que trasladaba el acto, él bajó la ventana y le indicaron que ‘el patrón’ lo quería conocer.

“Dije:’pues ni modo, vamos a conocer al patrón’”. Mauricio Ochmann bajó del vehículo, caminó cerca de 25 pasos y de pronto se vio rodeado de 7 u 8 camionetas de las que bajaron hombres armados y, por supuesto, el patrón.

Para fortuna de Mauricio Ochmann, ‘el patrón’ era fan del ‘Chema’ por lo que quiso saber todo del personaje pero también de su trabajo. Fue una plática amena misma que le puso de nervios de principio a fin.

Y es que dos o tres meses después, tras googlearlo, descubrió la identidad del narcotraficante que murió en medio de una disputa.

“Imagínate que esa disputa se hubiera dado ese día. Sí hay cosas que te cimbran”, dijo y agradeció que aquel encuentro quedará en un fuerte susto.