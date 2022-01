Que quede claro: Mauricio Ochmann no le entró a la Ayahuasca en retiro espiritual... propiamente lo aclaró el actor luego de que diversos medios aseguraran que recientemente intoxicó su cuerpo para vivir una intensa experiencia.

A su paso por el Aeropuerto de la Ciudad de México, Mauricio Ochmann negó haber realizado el ritual de la Ayahuasca, mismo que consiste en tomar una bebida con alucinógenos que alteran la percepción y la conciencia.

“Yo no me meto nada que me evada de la realidad, o sea, obviamente soy espiritual y me gusta mucho como trabajar en mí y eso, pero no le meto nada a mi cuerpo ajeno”, citó el novio de Paulina Burrola frente a micrófonos de Venga La Alegría.

La razón es que Mauricio Ochmann se propuso no volver a drogarse. “Por una cuestión muy personal, o sea, yo la verdad es que vivo mi vida desde hace 15 años sin sustancias ni nada”, explicó.

Cabe recordar que en el pasado, el actor sostuvo una fuerte batalla contras las adicciones y es que al no saber sobrellevar la fama y su búsqueda constante por obtener reconocimiento, lo hizo caer en el alcohol y las drogas.

Mauricio Ochmann disfruta al máximo su noviazgo

Por otro lado, tras aclarar que desde hace 15 años no ha vuelto a probar las drogas, Mauricio Ochmann se dice sumamente feliz y enamorado de su novia, la modelo Paulina Burrola.

Pero, ¿la pareja está pensando en casarse? No. Mauricio Ochmann asegura que su noviazgo está más que formalizado pero no habrá boda aún.

Mauricio Ochmann y Paulina Burrola (@mauochmann/Instagram )

Kailani Ochmann Derbez acepta a las parejas de sus padres

Por otro lado, Mauricio Ochmann volvió a hacer hincapié en la buena relación que tiene con su exesposa Aislinn Derbez, lo que le ha facilitado que su hija Kailani acepte que sus padres tienen nuevas parejas.

“Somos una familia muy unida, y siempre vemos por lo mejor para Kai. Kai está muy enterada de todo, lo más importante para ella es ver a su mamá y a su papá contentos”, recalcó el actor.

Y es que en el 2021, Mauricio Ochmann se dio una nueva oportunidad en el amor con Paulina Burrola, mientras que Aislinn Derbez está saliendo con el influencer Jonathan Kubben.