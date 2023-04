No es broma, por alguna razón alguien piensa que Mauricio Mancera y Drake Bell son la misma persona, ¿por qué? Son de esos misterios sin resolver.

Esta confusión fue exhibida por Mauricio Mancera, de 39 años de edad, quien a través de su cuenta de Twitter, etiquetó y compartió la captura de pantalla del portal Comunicación XXI.

La imagen muestra como el medio de comunicación reporta la desaparición de Drake Bell, de 36 años de edad, quien aseguran podría estar en peligro.

Acto seguido, completando el reporte, hay una fotografía del presentador de televisión mexicano Mauricio Mancera.

Acción que de inmediato exhibió el emergido de TV Azteca: “Si no me culpan de gobiernos anteriores me andan desapareciendo! #dehabersabidoninazco”, bromea.

Confunden a Drake Bell con Mauricio Mancera (@mau_mancera / Instagram)

Confusión de Mauricio Mancera con Drake Bell desata la burla

Por supuesto, los seguidores de Mauricio Mancera de inmediato se burlaron de su desaparición: “Lo bueno es que ya apareciste”, “¿Y ya apareciste?”, “Ay lo bueno es que ya sabemos de ti”, “Eso pasa por contratar a cualquier persona sin estudios ni conocimientos del tema”.

“Eso pasa cuando contratas palancas y dejan afuera a los que sí estudiamos”, “Ya diles dónde estás”, “Ay esos becarios, ya no los hacen como antes”, le expresan entre comentarios.

Confusión de Drake Bell con Mauricio Mancera desata la burla (Twitter)

Drake Bell ya apareció, pero la risa no se la quita nadie a Mauricio Mancera

Una vez que queda claro que Mauricio Mancera es un conductor televisivo mexicano y que está bien, se informa que el cantante y actor estadounidense Drake Bell ya apareció.

A unas horas de haber sido reportado como desaparecido por la policía local de Florida, dieron con el paradero de Drake Bell, a quien le perdieron el rastro la tarde-noche de ayer cuando conducía su BMW plateado modelo 2022.

Las mismas personas que lo dieron por desaparecido y en peligro, informaron que ya lograron contactarlo y que él se encuentra a salvo; no obstante, no explicaron cómo fue que lo encontraron o si él o alguien de su familia acudió al llamado.

Por su parte, Drake Bell no se ha pronunciado en redes sociales por lo que se espera que pronto lo haga.