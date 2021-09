Mauricio Islas desmiente haber perdido demanda contra TvNotas: Quieren “espantar a la gente que los está demandando”

Mauricio Islas desmintió que haya perdido una demanda contra la revista TVNotas por más de un millón de pesos, como lo asegura la publicación.

En su nueva edición, TVNotas afirmó que tras un largo proceso, la justicia falló en contra de Mauricio Islas, pero él se ha negado a pagar alegando que no tiene dinero.

Ante ello, TVNotas señaló que buscará cobrar a Mauricio Islas con la venta de una casa que dejó en garantía, pero como eso no cubrirá todo el aduedo, que advirtió nuevas demandas.

En entrevista para ‘Ventaneando’, Mauricio Islas dijo que la demanda existe desde hace casi 10 años, pero que hasta donde sabe, todavía no se ha emitido una sentencia definitiva.

Mauricio Islas dijo que el embargo de “su casa” es tan falso, que invitó a TVNotas a rematar la supuesta propiedad o hacer lo que ellos quieran.

Mauricio Islas consideró que TVNotas puede estar publicando este tipo de información como una forma de protegerse ante las demandas que ha estado perdiendo recientemente.

Mauricio Islas también se refirió a la información de que habría negado tener ingresos para pagar la demanda, motivo por el cual la revista advirtió que podría demandarlo.

Ante ello, Mauricio Islas dijo que al ser un a figura pública, cuando tiene trabajo es conocido por mucha gente, por lo que presumió que nuevamente la revista miente.

“Son una serie de cosas que normalmente no te lo notifica una revista, te lo notifica un juez y sigues unos procesos. Yo he sido muy delicado cada vez que hablo de un tema legal, justamente por lo mismo”

Finalmente, Mauricio Islas indicó que todavía están pendientes por cumplirse varios “procesos” antes de que la demanda sea resuelta:

“Al día dehoy yo no he sido notificado ni anunciado, nada de nada, entonces me queda claro que lo que quieren es agarrarse de puntos para espantar a la gente que los está demandando constantemente y que les están ganando las demandas por todas las cosas que ellos están haciendo y que no hacen correctamente”

Mauricio Islas