Mauricio Castillo -de 61 años de edad- estuvo a punto de morir por su alcoholismo antes de ser internado en rehabilitación.

Mauricio Castillo, ex conductor de Otro Rollo, ha enfrentado momentos difíciles en su vida, especialmente con sus problemas con el alcohol.

En una reciente entrevista con su amigo, Yordi Rosado, habló a profundidad sobre sus adicciones y cómo fue que lo llevaron a “tocar fondo”.

Fue en agosto de 2024 cuando se dio a conocer que Mauricio Castillo habría sido despedido de la empresa Multimedios y de Me Caigo de Risa.

Ya que estaba causando problemas en las grabaciones debido a su alcoholismo, y posteriormente fue internado en una clínica de rehabilitación.

Mauricio Castillo estuvo a punto de morir por su alcoholismo antes

Mauricio Castillo, el famoso comediante mexicano, ha revelado un lado desconocido de su vida en una entrevista con Yordi Rosado.

En la conversación, habló abiertamente sobre su lucha contra el alcoholismo, un tema que ha mantenido en privado durante años.

En una sincera conversación, Mauricio Castillo confesó que en varias ocasiones estuvo a punto de morir debido a su estado de ebriedad.

Uno de los momentos más difíciles que recuerda Mauricio Castillo, es cuando sus vecinos lo encontraron golpeado y tirado en la calle, sin que él recordara lo ocurrido.

Y eso lo tomó como una primera alerta de que su vida estaba en un serio peligro.

“Estuve a punto de perder la vida en dos ocasiones en la misma semana (…), la primera vez estaba en mi casa, solo, me fui a comer, empecé a tomar desde la mañana (…), me encontraron mis vecinos tirado en la calle, golpeado, no sé (qué pasó)...” Mauricio Castillo

Mencionó que dos días después, la producción de Me Caigo de Risa se dio cuenta de que algo no andaba bien y fue interceptado.

Pues el conductor estaba muy borracho y a punto de regresar a su casa en moto, lo que pondría nuevamente en riesgo su vida.

“Dos días después me puse tan mal después de haber grabado, me fui a comer, bebí tanto, (una persona de la televisora) les habló por teléfono (a unos amigos), me interceptaron en el estacionamiento, estaba por subirme en la moto, me iba a dar en la mad…, me salvaron.” Mauricio Castillo

Mauricio Castillo pidió ayuda a su ex pareja para entrar a una clínica de rehabilitación

Mauricio Castillo recordó que sus problemas de alcoholismo se intensificaron con su paso por el programa de Miembros al Aire.

Explicó que el alcohol le ocasionó problemas en su día a día, pues esta bebida formaba parte de sus hábitos e incluso puso en peligro su vida.

Pues tuvo que internarse en una clínica de rehabilitación para salvarse: