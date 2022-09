Mauricio Castillo se cuelga de Grupo Firme y lo llaman patiño de Adal Ramones luego de que a través de sus redes sociales cuestionó el concierto en el Zócalo de la agrupación liderada por Eduin Caz.

El domingo 25 de septiembre el Grupo Firme se presentó en el Zócalo donde rompió récord de asistencia al juntar a 280 mil asistentes, de esta manera superaron lo realizado por Vicente Fernández.

Sin embargo, Mauricio Castillo de 35 años de edad se colgó del éxito que tuvo la agrupación liderada por Eduin Caz de 28 años de edad y cuestionó lo que pasó en el Zócalo.

En medio de la gran expectativa, el Grupo Firme se presentó en el Zócalo rompiendo el récord de asistentes y complació a sus seguidores al interpretar sus más grandes éxitos como: ‘En tu perra vida’, ‘Ya supérame’, ‘El Amor no fue pa´mi’, ‘El Tóxico’ y ‘Se fue la pantera’.

Grupo Firme se convirtió en tendencia en Twitter, por lo que muchos de sus seguidores aprovecharon esta situación para compartir algunos momentos que vivieron en el concierto.

Sin embargo, Mauricio Castillo se colgó de la fama que tuvo Grupo Firme para expresar su molestia por las acciones de la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum.

A través de su cuenta de Twitter, Mauricio Castillo señaló que Claudia Sheinbaum utilizó los conciertos de Grupo Firme y Los Tigres del Norte para hacer campaña y conseguir más votos rumbo a las elecciones del 2026.

Mauricio Castillo destacó que en realidad todas las personas que viven en la CDMX pagaron el concierto de Grupo Firme y le cuestionó la manera en la que utilizó el presupuesto para ganar más popularidad.

“Por cierto, todos pagamos el concierto, al menos los que vivimos en esta ciudad. Lo que no se vale es pretender ganar popularidad/votos con estas cosas. @Claudiashein No se vale. No queremos que gobiernes así. No olvides la L12″

Mauricio Castillo