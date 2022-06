Mauri Stern es integrante de ‘Magneto’, uno de los grupos que fue representado por Antonio Berumen, por lo que fue inevitable que lo cuestionaran sobre las acusaciones de abuso sexual contra el exmánager.

Antonio Berumen fue acusado por Mauricio Martínez de haberlo tocado sin su consentimiento durante una audición hace varios años.

Sin embargo el actor volvió a alzar la voz en su cuenta de Twitter hace algunos meses y luego acudió a la Fiscalía para denunciar formalmente a Antonio Berumen.

Se sabe que hay otras víctimas que también denunciaron al exmánger y las autoridades estarían investigando el caso para proceder.

Mauricio Martínez espera que haya justicia, pues asegura que quiere quedar como un precedente para que futuras generaciones no sufran se situaciones de abuso y acoso sexual.

Antonio Berumen (@grupomercurio / Instagram)

¿Mauri Stern defendió a Antonio Berumen? Esto dijo el integrante de ‘Magneto’

Antonio Berumen fue uno de los mánagers más conocidos de los noventas, ya que impulsó boy bands como ‘Menudo’ y ‘Magneto’.

Actualmente ‘Magneto’ se encuentra trabajando en los ‘90′s pop tour’ y durante un encuentro con la presa fueron cuestionados sobre el caso de Antonio Berumen.

Mauri Stern, uno de los integrantes del grupo, dio su opinión sobre el exmánager que los llevó a la fama.

“Creo que aquí hay dos partes, la parte de Magneto, donde no existió nunca ningún abuso, simplemente nos dedicábamos a trabajar, nuestro mánager se dedicó a cuidar y defender al proyecto con el respeto personal, es fue la experiencia de Magento” Mauri Stern

El cantante dio a entender que Antonio Berumen nunca se propasó con alguien del grupo y además, los defendió mientras fue su mánager.

Mencionó que como grupo piensan que el abuso debe ser tratado y castigado por un juez, por lo que a ellos no les corresponde hacer un ‘juicio’.

Magneto (Instagram/Magnetomercurio)

“Nosotros no creemos en ningún tipo de abuso, pero la ley y las pruebas, y las evidencias van a ser las que van a definir " explicó Mauri Stern.

Además, aseguró que ellos no tendrían porqué opinar, pues no conocen las historias de abuso de las víctimas, por lo que no podrían decir si es verdad o mentira las acusaciones contra Antonio Berumen.

Mauri Stern recalcó que ellos no conocían las historias de los demás, por lo que no iban hablar del tema: “Si la ley y las evidencias, y un juez define, creo que es ahí donde viene nuestro respeto a esa parte, que no podemos ni opinar”.

Mauricio Martínez, presunta víctima de Antonio Berumen, ha mencionado que las autoridades ya se están encargando de investigar a Antonio Berumen, por lo que esperan obtener una resolución pronto.