Mau Wow, atleta de ‘Exatlón’, asegura que no sabía que era ilegal promover al PVEM

El atleta de ‘Exatlón’ Mauricio López fue uno de los famosos involucrados en la promoción del Partido Verde Ecologista de México en veda electoral.

Tras las críticas que recibió por sus acciones, Mauricio López, mejor conocido como Mau Wow, retomó su cuenta de Instagram donde se disculpó por su publicación y aseguró que no sabía que era ilegal.

A través de su cuenta de Instagram el atleta Mau Wow ofreció disculpas por haber promovido al Partido Verde en veda electoral .

“Quiero explicar mi experiencia sobre lo que pasó el fin pasado. Lo hago porque creo que se lo debo a toda la gente que me sigue y me apoya. Entiendo perfecto que estén enojados”

Mauricio López puntualizó que en un primer momento se vio interesado en el partido ya que su amigo Patrick Loliger , también participante de ‘Exatlón’ se encontraba como candidato a diputado local por el distrito 17 de Puebla.

Aunque en un primer momento surgió como una especie de favor, Mau Wow señaló que Patrick Loliger le dijo que por ese tipo de acciones se pagaba, por lo que no vio mal recibir dinero por hacer publicidad.

“Y me dijo, ah, pues por esas menciones pagan y están buscando a influencers y que pasaría mi contacto. Yo le dije que no cobraría y me dijo, pues es publicidad. La pagan, que te paguen y también así recibes algo y yo dije ok”

