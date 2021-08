Matt Damon asegura que dejó de usar la palabra ofensiva para referirse a los homosexuales gracias a su hija

Recientemente, el actor estadounidense, Matt Damon, dio una entrevista, en la que aseguró haber quitado de su vocabulario la palabra ofensiva que se utiliza para referirse a las personas homosexuales.

Esto debido a que una de sus hijas le reiteró que utilizar dicha palabra era inaceptable.

La entrevista de Matt Damon fue enviada al medio estadounidense “The Hollywood Reporter”.

Durante la entrevista, el actor reveló que todo sucedió a causa de que, hace unos meses, él habría dicho una broma, en la cual utilizó la palabra ofensiva.

Fue en ese momento que su hija lo escuchó; así que se dirigió a su habitación y realizó un escrito muy largo, en el que detallaba lo peligroso que puede llegar a ser utilizar esa palabra .

Es importante mencionar que, de acuerdo con Matt Damon, para él, expresarse con dicha palabra, no era algo “fuera de lo común”.

Pues cuando él era niño se utilizaba de forma habitua l, solo que con un “sentido diferente al que se le da en las actuales connotaciones”.

Luego de que la entrevista de Matt Damon comenzara a popularizarse, comenzaron un sinfín de críticas hacia el actor.

Fue entonces que Damon optó por dar una declaración a la revista “Variety”, en donde indicó nunca antes haber utilizado el insulto en su vida personal.

Además, explicó que su entrevista publicada en “The Sunday Times” hizo que muchas personas “asumieran lo peor de él”.

En su nueva declaración, Matt Damon indicó que el insulto se utilizaba de forma común en años anteriores, incluso reconoció que formó parte de algunos de sus diálogos de películas del año 2003.

Posteriormente, explicó que la reacción de su hija fue lo que le conmovió y lo llenó de admiración y de orgullo.

Finalmente, el también guionista explicó que “nunca ha llamado a alguien así en su vida personal”.

“Nunca he llamado ‘m...’ a nadie en mi vida personal y la conversación con mi hija no fue un despertar personal. No uso insultos de ningún tipo”

Matt Damon