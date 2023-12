La grafóloga y experta en lenguaje corporal, Maryfer Centeno, ya analizó la confesión de Natalia Améstica sobre la muerte de Canserbero, pero no la ve normal.

Ayer 26 diciembre, se viralizaron las declaraciones de Natalia Améstica, ex mánager de Canserbero, donde apunta haberlo matado luego de drogarlo.

Pero los videos de las declaraciones ya le llegaron a Maryfer Centeno -de 34 años de edad-, quien asegura que algo no está claro en su lenguaje corporal y hasta pide investigar más.

¿Natalia Améstica es inocente? Su sobrina niega que la ex manager matara a Canserbero y hace fuertes acusaciones

Luego de que se viralizó la declaración de Natalia Améstica, confesando ser la asesina de Canserbero -de 26 años de edad-, el video no tardó en llegarle a Maryfer Centeno para su análisis.

Sabemos que un video de tal magnitud debía llegar a manos de Maryfer Centeno, quien en los últimos años ha sido la encargada de analizar el lenguaje corporal de viralidades.

Ante ello, Maryfer Centeno tomó su canal de YouTube para dejar ver que la confesión de asesinato de Natalia Améstica es anormal.

Canserbero no se suicidó; Natalia Améstica lo mató con ayuda de su hermano (Michelle Rojas)

Primero, tomando como referencia la forma en que se muestran otros asesinos, Maryfer Centeno detalló que Natalia Améstica se muestra muy “abatida” ante la confesión que está dando.

Para la perito, esta debería mostrarse orgullosa ante reconocer el asesinato de Canserbero, más no afligida.

“Es una mujer con una expresión abatida, las cejas están totalmente hacia abajo y el rostro muy tenso, sus manos obedecen a una persona que parece estar devastada (...) generalmente una persona así lo haría por venganza y no sentiría arrepentimiento”.

Maryfer Centeno subrayó que el tono de voz que usa Natalia Améstica “es muy plano”, pues hasta pareciera está leyendo algo o diciendo algo que memorizó.

“El tono de voz es triste y bajito, demuestra sumisión (...) no tiene movimiento en su cuerpo, cuando una persona está nerviosa tendría más movimientos en su cuerpo, aquí no hay nada (...) pareciera un mensaje memorizado, no espontáneo”.

Maryfer Centeno, grafóloga.