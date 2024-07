¿Qué le pasó a Maryfer Centeno? A través de su canal de YouTube revela con tristeza como robaron y vandalizaron su oficina.

Maryfer Centeno -de 34 años de edad- alarmó a sus seguidores al revelar que habían borrado todo el contenido de su canal de YouTube.

A través de una transmisión en vivo, Maryfer Centeno relató qué fue lo que había pasado y todo lo que había tenido que enfrentar.

Maryfer Centeno confesó que se encontraba muy triste pues señaló que todo lo que pasó fue porque confió en la persona equivocada.

En su video, Maryfer Centeno aseguró que ya había denunciado lo que pasó y ya se tenían identificados a los presuntos responsables.

Maryfer Centeno alarmó a sus seguidores al revelar que había sido víctima de robo en su oficina y además habían hackeado su cuenta de YouTube.

En medio de todas las especulaciones, Maryfer Centeno realizó un en vivo para compartir con todos sus seguidores qué es lo que le había pasado.

Maryfer Centeno relató que en realidad todo había comenzado algunos días atrás cuando personas empezaron a hablar cosas feas de ella.

“Esta historia comienza días pasados donde desafortunadamente empezaron a decir cosas muy feas de mí, todas son mentiras, no soy perfecta pero no soy lo que estaban diciendo, pensé que era un chisme”

En su video, Maryfer Centeno señaló que se sentía muy vulnerada porque había confiado en las personas equivocadas.

“Durante estos días han estado pasando cosas muy feas, raras. Me siento muy avergonzada y vulnerada, tonta porque le tienes que hacer más caso a la razón que al corazón, porque confiar no siempre es lo mejor”

En ese sentido, Maryfer Centeno señaló que ya había algunas personas señaladas como las posibles responsables no solo de robar y vandalizar su oficina, sino además de hackear su canal de YouTube.

“Hay unas personas que son los probables responsables del robo, no solamente borraron todo lo de mi canal, sino que saquearon y vandalizaron la oficina”

Maryfer Centeno reveló que las personas que presuntamente entraron a su oficina eran quienes habían trabajado con ella manejando sus redes sociales.

“Son personas que eran sociedad mía en las redes sociales, entraron a la oficina, aunque ya había terminado nuestra sociedad y sacaron todas las cosas que no les pertenecía”

En su video, Maryfer Centeno señaló que son varios los delitos que podrían enfrentar las personas responsables de entrar a su oficina.

Maryfer Centeno dejó en claro que ya realizó su denuncia y tal parece que no es la primera vez que estás personas realizan este delito.

“Ya denunciamos, parece que no soy la única persona a la que le han hecho cosas, sino que son más”

En ese sentido, Maryfer Centeno dejó en claro que no es ninguno de los famosos con los que se ha peleado por sus análisis corporales.

“No fue la mamá de Gala Montes, ni Ginny Hoffman, tampoco fue Niurka, Adela Micha, Sergio Mayer. Tenemos probables responsables y no son”

Maryfer Centeno destacó que se encontraba preocupada por cómo habían dejado su oficina.

Sin embargo, Maryfer Centeno confesó que lo que más le duele es la traición.

“Dejaron la oficina echa una cochinada, me siento preocupada. Estas personas manejaban mis redes sociales (…) Duele mucho la traición”

Maryfer Centeno destacó que fue su primo a quien le tocó ver toda la oficina vandalizada.

En su discurso, Maryfer Centeno señaló que además del robo a su oficina, también le hackearon su canal de YouTube.

Maryfer Centeno señaló que su oficina quedó hecha un desastre.

“Tiene hasta como imitación de un liquido rojo, no saben ustedes que susto, espantoso”

Tras esta situación, Maryfer Centeno señaló que se encontraba muy triste porque confió en la persona equivocada.

“Me siento muy triste, porque no debemos de confiar de nadie. Tengo todo el derecho a sentirme mal, a decir que esto es muy grave, de denunciar”

Maryfer Centeno dejó en claro que tiene derecho a poder expresar su tristeza, porque lo que le pasó fue muy grave.

“Yo si tengo problemas, normal. A mí me pasan cosas”

En su conversación, Maryfer Centeno lamentó que se haya guiado por su corazón, pese a que había señales de que no debía de confiar en esas personas.

“Soy una estúpida, porque dije si la vida siempre me ha dado oportunidades, porque yo no las voy a dar”

Maryfer Centeno dejó en claro que ella se encuentra muy protegida y que también sus amigos y familia tienen protección.

Tras esta difícil situación, Maryfer Centeno se mostró muy agradecida por todo el cariño que le han mostrado en las redes sociales.

Maryfer Centeno confirmó que incluso cuando se lo permitan las autoridades revelará las imágenes de su oficina y dará los nombres de los presuntos responsables.

“También me siento muy amada, en cuanto me permitan enseñar las fotos lo voy a hacer, en cuanto me permitan dar nombres, los voy a dar (…) Están perfectamente identificados”

