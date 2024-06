Maryfer Centeno, de 34 años de edad, pensó que estaba embarazada y hasta le avisó a su familia de la feliz noticia, para luego descubrir que todo fue falsa alarma.

La grafóloga y experta en lenguaje no verbal, Maryfer Centeno, ha expresado en varias ocasiones que no planea convertirse en madre, pues no le gustaría tener un bebé en un mundo como el actual.

Aún así, Maryfer Centeno dijo que los síntomas que ella y su esposo Carlos -de edad desconocida- tenían la llegaron a ilusionar, pero ahora sólo puede reír al recordar las causas de su supuesto embarazo.

Maryfer Centeno (Instagram/@maryfer_centeno)

Maryfer Centeno cuenta los síntomas que le hicieron pensar que estaba embarazada

Maryfer Centeno contó su anécdota en un video de TikTok donde dijo que comenzó a sospechar de un posible embarazo porque tenía ascos, mareos y dolor de estómago.

La posibilidad, dijo Maryfer Centeno, se vio reforzada cuando su esposo le comentó que él también tenía muchos ascos.

Aunque reiteró que hasta ahora no desea tener hijos, Maryfer Centeno dijo que los síntomas la llevaron a hacerse a la idea y emocionada con la posibilidad, hasta se comunicó con su familia para anunciarles la feliz noticia.

Pero, las cosas pronto se aclararon cuando una prueba de embarazo arrojó un resultado negativo y entonces tuvieron que buscar otra explicación a su malestares.

Maryfer Centeno (@maryfer_centeno / Instagram)

¿Qué provocó que Maryfer Centeno sospechara equivocadamente que estaba embarazada? Lo que descubrió le provoca carcajadas

¿Qué descubrieron? Maryfer Centeno contó que todo le sabía horrible, tenía ascos y dolor de estómago porque el filtro del agua que usaban se encontraba muy sucio.

Maryfer Centeno reconoció que por un segundo la idea del embarazo le llenó de ilusión, pero también de mucho miedo por la responsabilidad que significa tener un hijo.

Ahora, Maryfer Centeno parece ser un poco más flexible a la posibilidad de ser madre, pues dijo que si sucede, estará feliz de tener un bebé y si no, seguirá con sus planes de vida como hasta ahora.

Los seguidores de la grafóloga reaccionaron con humor a su anécdota, aprovechando que durante el video apareció brevemente el esposo de Maryfer Centeno.

Fue así que al puro estilo de Ángela Aguilar, las internautas “celebraron” que pudieron haber sido tías y hasta se dijeron “fan de su relación”, para destacar lo “guapo” que les pareció su esposo.