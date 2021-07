Martha Higareda desmiente haberle bajado el novio a Yanet García

Una revista de espectáculos publicó que la ruptura entre Yanet García y Lewis Howes se había dado por Martha Higareda, quien ya se encontraba saliendo con el conferencista motivacional.

Sin embargo Martha Higareda se defendió de estas acusaciones y aseguró que jamás se metería en una relación.

En entrevista con ‘Ventaneando’ Martha Higareda se mostró feliz de esta nueva etapa de su vida, pero aseguró que no es novia de Lewis Howes, pues apenas se están conociendo.

Desde hace unas semanas han surgido varios rumores sobre la relación que mantienen Martha Higareda y Lewis Howes, ex novio de Yanet García.

Martha Higareda fue captada en el Aeropuerto de la Ciudad de México y ahí fue cuestionada sobre la relación que mantiene con Lewis Howes.

En el video compartido por ‘Ventaneando’, Martha Higareda se mostró muy sorprendida al ser cuestionada sobre si era verdad que fue la tercera en discordia de la relación de Yanet García y Lewis Howes.

De manera contundente Martha Higareda negó la situación y aseguró que cuando conoció a Lewis Howes ya había finalizado su relación con Yanet García.

“¿De verdad?... yo no he visto esto… ¿en serio?... ¡ay!, ¡no, no no, para nada!, Luis y Yanet tuvieron una relación que llegó a su fin, él habla muy bonito de ella, no, ¡qué raro!, no, ni al caso”

Martha Higareda