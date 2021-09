A pesar de lo reservada que ha sido Martha Higareda sobre su nueva relación con Lewis Howes, expareja de Yanet García , la actriz parece estar más dispuesta a compartir este aspecto de su vida por medio de sus redes sociales.

A través de una serie de historias en su cuenta de Instagram, Martha Higareda compartió que estuvo en una cena junto a sus mejores amigos del cine y la televisión mexicana, en donde a Lewis Howes se le ve interactuando con Omar Chaparro y Yordi Rosado , grandes amigos de la mexicana.

De hecho, por lo que menciona Martha Higareda, el actor Omar Chaparro aprovechó la velada para enseñar algunas expresiones muy mexicanas a Lewis Howes : “Omar, ¿qué le estas enseñando?”, pregunta la actriz, a lo que todos sus amigos dicen al unísono “¡a huevo!”.

Lewis Howes y Martha Higareda en fiesta con amigos (@thebigpygmy / Instagram )

“¿Te gustan mis besos?”, pregunta Martha Higareda a Lewis Howes

Tras formular varias preguntas a Lewis Howes para que este respondiera con un “a huevo”, Martha Higareda lo cuestionó abiertamente y ante sus miles de seguidores sobre una cuestión de pareja: “¿Te gustan mis besos?”.

Lewis Howes ni tardo ni perezoso respondió “a huevo” con una cara de felicidad y en coro junto a sus nuevos amigos, confirmando así que tiene una relación que va más allá de la amistad con la mexicana.

A Lewis Howes no le gusta el tequila

Aprovechando la divertida ronda de preguntas y respuestas, Lewis Howes aseguró que no le gusta el tequila, aunque momentos después comentó que no es de su agrado porque él en realidad no consume bebidas alcohólicas. También señaló que le gusta bailar salsa.