Martha Higareda en bikini disfruta del olor a rosas

Desde Los Cabos, Martha Higareda da a sus cuatro millones de seguidores un agradable dulce visual, en otras palabras, los consiente con una sexy fotografía.

Claro, la imagen es nada menos que de la propia Martha Higareda, quien se quita la ropa para presumir en bikini su tonificada anatomía.

Recostada en la orilla de lo que parece ser una pequeña alberca, la actriz dice disfrutar del olor a rosas, eucalipto y aceites esenciales.

No cabe duda, en ese momento Martha Higareda se dejaba consentir por el spa del hotel Viceroy, donde actualmente se hospeda.

La sexy foto no tardó en inspirar los mejores halagos: “Oh diablos, me encanta señorita”, “Los años no pasan por ti”, “Diosa”, “Hermosa”, “Perfecta”, “Súper linda”, “Súper preciosa”, “Ardiente”, “Estás de 10”, le expresan.

Martha Higareda (@marthahigaredaoficial / Instagram)

Martha Higareda vacaciona en Los Cabos

Cabe señalar que Los Cabos, el cotizado polo vacacional sudcaliforniano, es el lugar favorito de Martha Higareda, quien desde el pasado mes de abril ha estado publicando fotos posando en el espectacular lugar.

Hace unos días, la actriz de 37 años de edad, compartió una nueva foto en bikini a fin de mostrar, al estilo Yanet García, su retaguardia.

Martha Higareda (@marthahigaredaoficial / Instagram)

Sus fans inevitablemente se preguntan si alguien acompaña a Martha Higareda y de ser así si se trata de Lewis Howes, con quien ha estado saliendo.

¿Qué hay entre Lewis Howes y Martha Higareda?

No es ningún secreto que Martha Higareda y el conferencista motivacional se están conociendo, propiamente la actriz lo confirmó recientemente así como negó haberle quitado el novio a Yanet García.

Como te informamos, a principios del mes de julio, ‘La chica del clima’ reveló haber regresado a la soltería por lo que días después se supo que Lewis Howes y Martha Higareda tuvieron un encuentro.

A fin de acabar con especulaciones, la actriz aceptó que ella y Lewis Howes aún se están conociendo.