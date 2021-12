Martha Figueroa revela que pensó que iba a morir: “La libré porque soy valiente”. Durante su regreso al programa Hoy, la periodista confesó que pasó momentos muy complicados luego de que su salud se vio mermada.

Hace cuatro días, Martha Figueroa alarmó a sus seguidores al compartir una fotografía en su cuenta desde el hospital y reveló que se había sometido a una operación.

Aunque en ese momento no quiso revelar más detalles sobre su estado de salud , Martha Figueroa se mostró feliz de poder regresar a su casa.

Tras varios días de ausencia, Martha Figueroa regresó al programa Hoy donde recibió el cariño de sus conductores. En plena recuperación, la periodista se dijo feliz de poder estar de vuelta en el foro de televisión.

Fua a través de su cuenta de Instagram que Martha Figueroa reveló que se había sometido a una cirugía y por eso no había podido ir al programa Hoy.

De manera sorpresiva este lunes 20 de diciembre, Martha Figueroa regresó el programa Hoy. Sin embargo, la periodista confesó que aún se encuentra en recuperación, por lo que no podía hacer grandes movimientos.

Sin revelar concretamente por qué terminó en el hospital, Martha Figueroa señaló que había acudido al doctor por una situación y terminó en una cosa más grave.

“Mucha gente creía que estaba de vacaciones, no. Tuve un problema medico feo, me iba a operar de una cosa, me iban a quitar una banda que tenía ahí y de pronto se me vino una infección horrible”

Martha Figueroa