Martha Figueroa hace llorar a Mariana Echeverría al hablar de la muerte de su primer hijo durante su participación en el Hotel VIP.

A lo largo de su trayectoria dentro de la industria del espectáculo, Martha Figueroa -de 57 años de edad- se ha mostrado muy reservada respecto a su vida privada.

Martha Figueroa siempre suele cautivar a sus seguidores con su gran carisma y sentido del humor, sin embargo confesó que no todo ha sido felicidad en su vida.

Y es que hace 30 años, Martha Figueroa se tuvo que enfrentar la muerte de su primer hijo, quien perdió la vida por una negligencia médica.

Al escuchar la historia de Martha Figueroa, Mariana Echeverría -de 39 años de edad- no pudo evitar conmoverse hasta las lágrimas al recordar que ella perdió a su bebé.

Martha Figueroa siempre se ha mostrado muy orgullosa de su hijo Alejandro Vaca, quien es chef e incluso ha acudido al programa Hoy para compartir algunas de sus recetas.

Sin embargo, nadie sabía que Martha Figueroa perdió a su primer hijo junto a su entonces esposo Carlos Tovar Gutiérrez por culpa de una negligencia médica.

Así lo reveló Martha Figueroa durante su participación en el reality Hotel VIP en una plática con Manola Díez -de 49 años de edad- en donde habló sobre la muerte de su hijo.

Martha Figueroa relató que su hijo nació y a los pocos minutos murió.

Al ser su primer embarazo, Martha Figueroa se encontraba muy emocionada con el nacimiento de su hijo e incluso ya le tenían su cuarto y todo.

Sin embargo en el parto no escuchó a su bebé llorar, por lo que de inmediato cuestionó qué pasaba y ya no se acuerda de lo qué pasó.

“Estuve ahí mucho tiempo en trabajo de parto y de repente me dicen ya te vamos a meter porque ya es tiempo, se está pasando. Ya nació, parto natural y no oigo que llora y pregunto y ya no me acuerdo de nada”

Martha Figueroa