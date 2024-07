Martha Cristiana -de 53 años de edad- no se ‘anda por las ramas’ y le responde a Lupita Jones por menospreciar su trabajo en Miss Universo México.

El pasado 25 de junio, Martha Cristiana -de 53 años de edad- renunció a la dirección de Miss Universo México porque las reglas del certamen iban en contra de sus valores e ideología.

Durante un en vivo, Martha Cristiana respondió a todos los que la critican por dejar Miss Universo México, pero sobre todo habló de Lupita Jones, de 56 años de edad.

Antes las críticas por abandonar Miss Universo México, Martha Cristiana fue contundente y dio las razones por las que decidió abandonar la dirección de esta organización.

Martha Cristiana contó que después de dos semanas de tomar el cargo, ella ya deseaba renunciar por las irregularidades dentro del certamen.

“Me dice que cómo duré nada más dos meses, se me hace mucho, porque a las dos semanas yo ya me había dado cuenta que había 400 millones de mentiras y que me estaban agarrando de relaciones públicas”

La actriz y modelo menciona que había una falsa inclusión en Miss Universo México, pues las mujeres trans y de edades diversas seguirían siendo excluidas.

Martha Cristiana nunca firmó con Miss Universo México y cambió varias cláusulas.

Lupita Jones expresó que ella había dejado ‘unos zapatos difíciles de llenar’ y que dirigir Miss Universo México no era para cualquiera.

Ante estas declaraciones, Martha Cristiana fue respetuosa y le recordó a Lupita Jones cuando trabajaron juntas, pero no le dirigía la palabra.

“Me vale, yo a Lupita Jones la respeto, fueron 30 años no es fácil estar en este medio, no es fácil dedicarse a lo que hace”

Martha Cristiana y Lupita Jones trabajaron juntas para una reconocida marca de belleza, pero la actriz recuerda que la ex reina de belleza ni la saludaba.

“Ya desde antes Lupita no me saludaba, desde que trabajamos juntas en Loreal, la respeto. Uno no es monedita de oro, no le tenemos que caer bien a todos”

Martha Cristiana