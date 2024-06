Martha Cristiana, quien fue elegida como la representante de Miss Universo para México, renunció y ahora se sabe que fue por una “manzana podrida” que frenaba toda inclusión como le prometieron.

La actriz Martha Cristiana -de 53 años de edad- fue clara cuando tomó la ‘cabeza’ de Miss Universo México, diciendo que haría valer la inclusión, hablando de la edad, mujeres con hijos y trans.

Sin embargo, en una entrevista con Sale el Sol, Martha Cristiana fue abierta y específica en que dentro de Miss Universo México hay una “manzana podrida” que no le permitía la inclusión y le rechazaba a todas las candidatas.

Incluso, señaló a esta persona de haber hecho sentir “maltratada” a una modelo trans que llevó como candidata a Miss Universo México.

Martha Cristiana renunció a la dirección de Miss Universo México el 24 de junio, luego de que no le cumplieran con lo que prometió en inclusión en el certamen de belleza.

¿Lupita Jones lo maldijo? Martha Cristiana renuncia a Miss Universo México por no dejarla incluir a mujeres trans

En una entrevista que Martha Cristiana dio a Sale el Sol, quiso dejar claro que si aceptó llevar Miss Universo México fue porque le prometieron inclusión, pero no fue así.

Martha Cristiana recordó que tiene experiencia en los certámenes de belleza y que por ello había decidido no participar en ninguno, pero el nuevo plan de Miss Universo le pareció la oportunidad perfecta.

Y es que según el nuevo reglamente de Miss Universo y que tienen que aplicar todos los países participantes como México, es que no hay límite de edad, no importa que tengan hijos y se aceptan mujeres trans.

Sin embargo, Martha Cristiana denunció que todas las candidatas que presentó se las rechazaban con argumentos de nula inclusión como:

“Cualquier chava que yo metía al día siguiente me la sacaban, sus razones eran es que viejas no les gustan, es que con hijos se les hacen los cuerpos diferentes, no queremos una mujer trans”.

Martha Cristiana, exdirectora de Miss Universo México.