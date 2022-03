Marimar Vega no sabe ni cómo contestar a las críticas por la apariencia de su esposo. Tras cuestionamientos por su reciente boda con Jerónimo Rodríguez, la actriz se mostró muy feliz con su pareja.

A finales del mes de febrero, Marimar Vega se casó en Acapulco con el director de cine Jerónimo Rodríguez. A través de sus redes sociales la actriz compartió parte de este día tan especial.

Entre los mensajes de felicitación que recibió Marimar Vega, hubo algunas críticas por la apariencia física de su esposo. Sin embargo la actriz destacó que no le da importancia a ese tipo de comentarios.

Marimar Vega sorprendió a sus seguidores al revelar que ya se había casado con el director de cine Jerónimo Rodríguez. Sin embargo, la actriz recibió varios comentarios negativos por la apariencia de su esposo.

En entrevista con varios medios, Marimar Vega fue cuestionada sobre los comentarios despectivos que ha recibido en redes sociales por el físico de su ahora esposo, pues algunos usuarios consideran que no está a la altura de su belleza.

Tras toda la polémica, Marimar Vega puntualizó que no sabía ni cómo contestar a estas preguntas pues se le hacían muy raro que a estas alturas de la vida se siga juzgando a una persona por su aspecto físico.

Marimar Vega destacó que ella se encuentra muy feliz con un hombre que es respetuoso, talentoso y amoroso.

“No sé ni cómo contestar, sé que me lo dices en buena onda… lo aprecio. Me sorprende que sigamos siquiera mencionándolo. Me parece muy raro, no sé no qué contestar. Estoy feliz, en paz, estoy con un hombre respetuoso, talentosísimo, amoroso”

Marimar Vega