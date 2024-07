Maribel Guardia -de 65 años de edad- quiere ser prudente y se niega a preguntarle a Imelda Garza Tuñón por el novio porque ella no es metiche.

Durante el estreno de Aventurera, Imelda Garza Tuñón -de 27 años de edad- estuvo acompañada del empresario Francisco Fernández Tovar.

Imelda Garza Tuñón iba de la mano con su amigo, pero durante la función los vieron besándose y ya le preguntaron a Maribel Guardia qué opina del romance.

Imelda Garza Tuñón niega que Francisco Fernández Tovar sea su novio y Maribel Guardia no sabe nada del supuesto noviazgo.

Durante una alfombra roja, Maribel Guardia fue cuestionada sobre qué pensaba de la supuesta nueva relación de su nuera.

Maribel Guardia expresó que no sabía nada, pues no quería preguntarle a Imelda Garza Tuñón.

“Yo no me atrevo preguntar, porque sería muy metiche si le empiezo a preguntar. Ya vi las fotos, besuqueándose en la boca y todo, pero no pregunto”

Maribel Guardia