Imelda Garza Tuñón de 26 años de edad niega que Francisco Fernández Tovar sea su novio, pero se puso tan nerviosa que nos hace sudar.

A poco más de un año de la muerte de Julián Figueroa, parece que su viuda Imelda Garza Tunón esta dándose una oportunidad en el amor.

La joven se ha mantenido al margen del tema negando a su nuevo galán y reafirmando que actualmente se encuentra soltera.

Imelda Garza Tuñón llamo la atención con su presencia en la obra de teatro Aventurera, pues apareció en el evento con un hombre.

A quien en varias ocasiones tomo de la mano, por lo que de inmediato surgieron rumores de romance al percatar que también se dieron un beso.

Imelda Garza Tuñón fue vista acompañada por un hombre llamado Francisco Fernández Tovar en la obra Aventurera, con quien se le observo muy cariñosa.

Con información de TV Notas, la joven y su nuevo galán se empezaron a acercarse más en el transcurso de la noche, en donde empezaron las caricias y el coqueteo.

Tanto a Imelda Garza Tuñón y Francisco Fernández Tovar se les vio felices disfrutando de la compañía.

No obstante, Imelda Garza Tuñón niega que el joven empresario sea su novio.

“No no tengo novio, es un muchacho que estoy conociendo pero no tengo novio todavía, no hay nada formal todavía y ya...”

Imelda Garza Tuñón