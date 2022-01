A Maribel Guardia el Covid-19 le recordó que debe hacer su testamento y aunque quiso hacerlo, sus familiares no se lo permitieron.

La actriz y cantante confesó a los micrófonos de ‘Sale el Sol’ que durante su primer contagio de la Covid-19, se sentía tan mal que quiso hacer su testamento.

Aunque Maribel Guardia aseguró que, en esta segunda ocasión, no tuvo síntomas tan fuertes como en su primer contagio, contó esta anécdota sobre su testamento.

Maribel Guardia contó a la sección de espectáculos de ‘Sale el Sol’, que quiso hacer su testamento cuando se contagió por primera vez de Covid-19.

Ahora la que actriz regresó a sus labores en la televisión y en el teatro, recordó lo mal que la pasó cuando tuvo su primer contagio.

La bailarina dijo que sus síntomas eran tan fuertes que le pidió a su familia llamar a un abogado para hacer su testamento, sin embargo, no la dejaron hacerlo.

Explicó que para su familia fue como un mal augurio, por lo que le dijeron que no haría su testamento.

“Llámenle al abogado, voy a hacer testamento, nadie quiso, porque dijeron, no te vas a morir, no llamaron y no hice testamento, carajo”.

Maribel Guardia, actriz.