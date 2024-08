Fans, amigos y familiares de Maribel Guardia se preocuparon porque en redes sociales mataron a la actriz y cantante costarricensemexicana.

En Internet circuló un video que anunciaba la muerte de Maribel Guardia, de 65 años de edad, quien al enterarse salió a desmentir el cruel rumor.

“Solo para decirles que no estaba muerta andaba de parranda”, escribió en su cuenta de Instagram, donde la actualmente la siguen poco más de 9 millones de personas.

“Me ha llamado mucha gente diciéndome: ¿no estas muerta? No estaba muerta, andaba de parranda”, dice Maribel Guardia en un video que grabó desde el camerino de la serie televisiva en la que actualmente está trabajando.

Maribel Guardia dice haberse enterado que la mataron en redes sociales porque sus amigas la han llamado llorando e incluso han buscado a su esposo para expresarle su más sentido pésame.

Por lo que le molesta que exista gente que invente cosas sin pensar las consecuencia, peor aún, que dañe a las personas.

“Qué cosa que hay gente que no tienen nada que hacer e inventen estas cosas a través de las redes que pueden causarle tanto dolor a la gente, a mí no, pero a mi familia y las personas que me quieren”

Maribel Guardia