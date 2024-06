Maribel Guardia no se deja de Lola Cortés y defiende a Lagunilla Mi Barrio de sus malos comentarios; la manda a callar por ningunear la obra.

Lola Cortés -de 53 años de edad- es muy exigente y considera que Lagunilla Mi Barrio no es una obra de calidad.

Ante estas duras declaraciones, Maribel Guardia -de 65 años de edad- defiende a Lagunilla Mi Barrio y le envía un contundente mensaje a Lola Cortés.

Lola Cortés es una experta en teatro musical y es conocida por sus duras críticas a todos.

Recientemente, Lola Cortés aseguró que Lagunilla Mi Barrio no era una obra digna para el público.

Las declaraciones de Lola Cortés ya llegaron a oídos de Maribel Guardia y ella no dudó en defender su trabajo.

Maribel Guardia ha protagonizado Lagunilla Mi Barrio durante casi dos años y lamenta que Lola Cortés haga tan malos comentarios de sus compañeros.

La actriz aseguró que admira mucho a Lola Cortés, pues sabe que se ha enfrentado a duras situaciones a lo largo de su carrera.

“Yo la admiro mucho, es una mujer tan talentosa, ha sufrido tanto. No me lo esperaba de ella la verdad”

A Maribel Guardia no le sorprenden los malos comentarios de Lola Cortés, pues sabe que no suele hacer comentarios “bonitos” a sus compañeros del medio.

Maribel Guardia respondió a las críticas de Lola Cortés con respeto, pero no dejó de defender su trabajo en Lagunilla Mi Barrio.

Y es que Lola Cortés se fue contra Lagunilla Mi Barrio sin importarle que ahí trabaja uno de sus amigos y se trata de Freddy Ortega, de 60 años de edad.

Freddy Ortega expresó que es amigo de Lola Cortés pero no piensa responder a sus críticas, ya que sería envolverse en una pelea innecesaria.

“Hemos sido amigos y yo de mis amigos nunca voy hablar mal, puede que haya cosas que no me gusten, pero en ese caso me quedo callado”

Freddy Ortega