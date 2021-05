El pasado 29 de mayo, Maribel Guardia cumplió 62 años de vida.

A pesar de que su físico luce como si el tiempo no hubiera pasado en ella, su experiencia y madurez en el amor demuestran lo contrario.

Con este conocimiento, Maribel Guardia habló del matrimonio de su hijo, Julián Figueroa, y le envió un sabio consejo .

Maribel Guardia aconseja a Julián Figueroa, “lucha por tu matrimonio”

En días pasados, fuentes anónimas aseguraron que Maribel Guardia era la culpable de la ruptura entre Julián e Imelda Garza .

Según se dijo, la famosa “tiene el control de la herencia que Joan Sebastian le dejó a Julián” y esto, molestaba mucho a Imelda Garza.

Maribel Guardia siempre ha negado estas acusaciones, pues asegura que ama a su hijo, a la esposa que lo acompaña, y a su nieto.

En entrevista con TVyNovelas, la cantante y actriz fue cuestionada acerca de la delicada situación por la que atraviesa el matrimonio de Julián Figueroa.

Al respecto, Maribel Guardia aconsejó a su hijo “luchar por su matrimonio”. Ella considera que, aunque “es fácil tirar el amor a la basura”, siempre debe lucharse por la familia.

La también conductora aseveró que prefiere mantenerse “al margen de la crisis matrimonial de Julián”, aunque sí le “pide a Dios”, todos los días, que los problemas entre la pareja se terminen.

Maribel Guardia goza de su actual estabilidad emocional

Maribel Guardia también habló sobre cómo goza de la estabilidad emocional que vive día con día.

Según confesó, su tranquilidad actual está basada en “ser feliz y tomarse la vida tan en serio”; tanto en el trabajo, como en sus relaciones personales.

“Cuando era joven era depresiva y me tomaba todo personal; ahora no me importa si la gente está enojada o si me insultan. Soy muy agradecida con Dios”, dijo la famosa al medio citado.

Además, aseguró que la relación con su esposo sigue intacta y llena de amor , pues ambos están comprometidos a no descuidarse.

Con 62 años de edad y una figura envidiable, Maribel Guardia ha aprendido a valorar cada detalle de la vida; lo único que ‘pide a Dios’, es salud.