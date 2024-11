Mariana Seoane -de 48 años de edad- defiende a Ángela Aguilar, pues cree que ella ya ganó por quedarse con Christian Nodal: “A todas las mujeres nos representa”.

Ángela Aguilar sigue siendo el blanco de críticas por su matrimonio con Christian Nodal.

A pesar de todo el hate, Ángela Aguilar -de 21 años de edad- tiene quien la defienda y es Mariana Seoane, quien se deshizo en halagos para ella.

Mariana Seoane (@laseoaneoficial / Instagram)

Mariana Seoane cree que Ángela Aguilar representa a las mujeres por esta razón

Ángela Aguilar no ha tratado de defenderse por los ataques en su contra en redes sociales, pero Mariana Seoane le dedicó unas palabras de aliento.

Mariana Seoane ha externado su apoyo a la pareja, luego de que se fotografiara con ellos durante un concierto de Christian Nodal en el Auditorio Nacional.

La cantante ha sido defensora de la pareja y fue cuestionada sobre qué opinaba de que el público exige que Ángela Aguilar no sea considerada Mujer del Año 2024.

“Ángela tiene toda mi admiración y por supuesto que si el título no se lo da la revista, ella es una gran artista y una gran mujer. Aparte, se casó con nuestro Nodal, a todas las mujeres nos representa” Mariana Seoane

Mariana Seoane considera que Ángela Aguilar la representa, así como todas las mujeres del medio.

La cantante dijo bromeando que Ángela Aguilar es una “fregona” porque se quedó con Christian Nodal y el amor se debe celebrar.

Ángela Aguilar y Christian Nodal (Especial / Especial)

Mariana Seoane considera que no se debería hablar del matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Además de externarle su admiración a Ángela Aguilar, Mariana Seoane expresó que no podía dar su opinión sobre el testimonio de Cazzu -de 30 años de edad- porque ella no estuvo ahí.

Mariana Seoane mencionó que ella siempre va a estar de lado de las mujeres, pero no podía emitir una opinión sobre Cazzu, pues ella no estuvo involucrada en su relación con Christian Nodal.

“Yo soy pro mujer (...) yo soy una persona justa, pero prefiero no opinar cuando no estuve en medio de una relación”, dijo Mariana Seoane, quien pide mejor no opinar sobre este caso.

Mariana Seoane dice que nadie tiene la verdad absoluta sobre la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal, pues sólo ellos saben cómo ocurrieron los hechos.