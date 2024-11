La entrevista de Cazzu en la que aclara todo sobre Christian Nodal y Ángela Aguilar, ya está disponible para verse completa en YouTube.

Desde que se anunció la relación de Christian Nodal -de 25 años de edad- y Ángela Aguilar, Cazzu prefirió mantenerse al margen de la situación y enfocarse en su maternidad.

Luego de meses de espera, Cazzu rompió el silencio sobre su rompimiento y de cómo se enteró del romance de Christian Nodal.

Cazzu explicó que había guardado silencio porque le parecía lo correcto en ese momento.

En entrevista, aseguró que ahora se sentía forzada a hablar ya que se habían dicho cosas sobre ella que no eran verdad y quería aclararlas.

Cazzu decidió pronunciarse sobre el escándalo que generó el inicio de la relación del padre de su hija, Christian Nodal, con Ángela Aguilar.

La argentina eligió el programa “PLP” del canal online Luzu TV en YouTube para hablar del tema, luego de que se alejó de toda la polémica.

Cazzu inició negando que tenía conocimiento sobre el romance de Christian Nodal y Ángela Aguilar.

Cazzu explicó que lo más grave fue el hecho de que una de las protagonistas de la historia, narró todo.

Señaló que su vida cambió “de la noche a la mañana”, pues ella tenía que cuidar a su hija Inti y formar una nueva familia con ella.

Cazzu aseguró que ella no estaba enterada de la relación de su ex pareja y que se enteró como todos, por redes sociales.

“Yo no tenía conocimiento de que ellos tenían una relación previa a anunciarla; a mi me dejaron por un motivo distinto. Existió la pregunta de si hay alguien más, yo hice la pregunta, y la respuesta fue no. Yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma que se enteró todo el mundo, a través de los medios...”

Cazzu