Mariana Rodríguez creyó que no merecía ser mamá tras sufrir 4 abortos. Así lo reveló en el podcast La Magia del Caos, conducido por Aislinn Derbez.

A finales de agosto de 2022, Mariana Rodríguez y su esposo Samuel García, gobernador de Nuevo León, anunciaron que esperaban a su primer hijo, luego de que dos años atrás sufrieran un aborto.

Lo que no habían revelado Mariana Rodríguez y Samuel García es que esa no fue la primera pérdida que sufrieron, sino una de cuatro, antes del actual embarazo que vive la empresaria e influencer.

Mariana Rodríguez le confesó a Aislinn Derbez que el aborto que sufrió poco después de casarse no fue el único que padeció, pero dijo, la experiencia vivida al hacer pública su pérdida e mayo de 2020 la hizo callar., pues quedó “asqueada”.

Eso, sumado a las posibles implicaciones políticas que podría tener para Samuel García, quien en ese tiempo era candidato a la guberntura de Nuevo León, agregó Mariana Rodríguez.

“Platiqué la primera [vez que tuvo un aborto] pero no platiqué las otras tres, porque me presto a, ‘inventó el embarazo por un tema político’, ‘quería llamar la atención’… y no era mi intención, de verdad. Era una pérdida muy personal, algo le platicaba mi mamá, pero ni siquiera a mis amigas. De verdad que me asqueé tanto con la manera tan pública que lo viví en un principio”

Mariana Rodríguez comentó que sus abortos le permitieron ver el tema desde otra perspectiva, pues pudo darse cuenta que muchas mujeres optan por ocultar su pérdida.

Esto, dijo Mariana Rodríguez, no sólo por el dolor que sufren, sino por los cuestionamientos que surgen y que les hacen replantearse todo su plan de vida, como fue su caso.

“Me di cuenta de cuántas mujeres lo viven y no lo platican. Es un duelo, por más chiquito o avanzado que esté el embarazo… y te cuestionas muchas cosas, el voy a poder no voy a poder, creo que eso es lo más fuerte, como que no entiendes si tu cuerpo va a volver a poder tener bebés o no, hasta el ‘me lo merezco’, no sabes, a lo mejor no me merezco ser mamá”

Mariana Rodríguez