Hijos de Nicandro Díaz acusan a Mariana Robles de mentir sobre la causa de muerte del productor y de vaciar sus cuentas bancarias.

Nicandro Díaz murió en marzo de 2024 y el pleito por sus propiedades no se detiene, pues su familia señala a Mariana Robles de apropiarse de una casa en Quintana Roo.

Recientemente, se filtró un audio de Nicandro Díaz donde se mostraba la supuesta mala relación que tenía con su ex esposa Cynthia Buitrón, mismo que ella ya salió a desmentir.

Cynthia Buitrón -de 52 años de edad- y sus hijos estuvieron en el programa De Primera Mano para aclarar que no tenían problemas con Nicandro Díaz, como sugiere el audio filtrado.

Además, la ex esposa de Nicandro Díaz reveló que el testamento del productor aún no se abre, pero confía en que la herencia es de sus hijos.

Nicandro y Sebastián Díaz -hijos de Nicandro Díaz- expresaron que se enteraron de la relación de su papá y Mariana Robles en 2023.

Asimismo, la familia de Nicandro Díaz asegura que tras la muerte del productor, Mariana Robles se quedó con sus tarjetas bancarias y se gastó todo el dinero.

El hijo menor de Nicandro Díaz asegura que Mariana Robles nunca les supo explicar cómo ocurrió el accidente donde murió el productor.

“Yo cuando pasó el accidente le hablé varias veces a Mariana, ella primero me dice que fue en moto de agua. Nunca me tomaba en enserio, siempre decía lo mismo: ‘Ahí vienes los doctores, te tengo que colgar’ y ya no me contestó. ¿Por qué da tantas versiones”

Sebastián Díaz