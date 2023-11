Ahora que termina la gira de OV7, Mariana Ochoa -de 44 años de edad- responde sí intentará hacer carrera de solista.

Ante la noticia del último concierto de OV7 como parte de su gira de despedida, Mariana Ochoa está lista para empezar nuevos proyectos.

Revela que ama cantar, por lo que no se cierra a la posibilidad de proyectos musicales en su vida.

Cabe mencionar que la gira de OV7, en celebración a su música, dio inicio en septiembre del 2022 y ha estado envuelta en polémica.

La agrupación le dirá adiós a los escenarios con su última fecha de concierto, el cual está programado para el 14 de diciembre 2023 en la Arena CDMX.

OV7 (@oficialov7 / Instagram)

¿Mariana Ochoa intentará hacer su carrera como solista? Esto respondió

Como sabemos, OV7 decidió disolver el proyecto debido a los nuevos intereses de cada integrante, poniendo fin a su gira titulada “OV7 Treinta”.

En entrevista, Mariana Ochoa fue cuestionada sobre el siguiente proyecto que iniciará en el 2024.

Respondiendo si intentará hacer carrera de solista ahora que termine la gira de OV7.

“No tengo pensado ahorita arrancar como solista” Mariana Ochoa

Mariana Ochoa dejó ver que sus siguientes proyectos personales no incluyen una carrera como solista, aunque no se cierra a las colaboraciones con otros artistas independientes.

Actualmente, una cantautora llamada Regina de Ovando la invitó a colaborar en una canción que será lanzada en enero de 2024, dejando ver que ama cantar.

Pues Mariana Ochoa se ha preparado durante mucho tiempo, por lo que también uno de sus deseos es hacer teatro musical ahora que termine el proyecto de OV7.

Mariana Ochoa (Programa Hoy)

Sin embargo, Mariana Ochoa ya tiene su proyecto inmediato para arrancar el 2024 de buena forma, pues se dedicará a sus negocios personales.

“Mi proyecto inmediato para arrancar el año son mis negocios personales, mucha gente lo sabe que desde la pandemia abrí una agencia de influencer marketing, traemos mucho trabajo” Mariana Ochoa

Uno de ellos es su agencia de influencer marketing, a la cual le ha ido muy bien y ha crecido muy rápido.

¿Habrá documental de OV7? Esto se sabe

Mariana Ochoa revela que están en el penúltimo concierto de la gira de despedida de OV7 y siente el sentimiento a flor de piel ante las últimas presentaciones juntos.

En entrevista, le cuestionaron sobre el tema del documental, pues sería un gran regalo para todos los fans.

Mariana Ochoa explicó que el proyecto estaba en desarrollo, pero por los tiempos no se pudo concretar oficialmente.

“Ha sido muy complicado entrelazar 7 historias, no es la historia de una persona, si no de 7 y se llevó mucho más tiempo del que se pensaba” Mariana Ochoa

Mariana Ochoa no descarta que en algún momento se vuelva a realizar el documental, pues no se hizo por cuestiones de tiempo que no se cumplieron.