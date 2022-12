Ya se había visto a Mariana González lucir un enorme anillo, aunque Vicente Fernández Jr., ni sus luces en su publicación, pero ahora se confirmó. ¡Se aproxima boda!

Por si aún quedaba alguna duda, Mariana González de 38 años de edad, compartió el bello momento en que Vicente Fernández Jr., le entregó un anillo de compromiso en París.

Todo fue planeado y muy romántico, pues no solo quedó confirmado, sino que la influencer desató envidias por el momento que vivió con Vicente Fernández Jr., de 58 años de edad.

Acá hay dinero de sobra y se demuestra; fue lo que Mariana González dejó claro cuando mostró la pedida de matrimonio que Vicente Fernández Jr., le preparó en París.

Aunque la noticia se viene dando 17 días después, Mariana González ya había presumido su enorme anillo, aunque aún no se tenía certeza de que era de compromiso.

Sin embargo, esta noche -18 de diciembre-, Mariana González confirmó que Vicente Fernández Jr., le propuso matrimonio en el viaje que tuvieron a París.

Según la muestra de fotografías que compartió la influencer, la entrega de anillo de compromiso se dio frente a la Torre Eiffel y con un enorme letrero que decía ‘Marry Me’.

Acompañando el paisaje que preparó el cantante, hay velas, rosas y una estilo ‘alfombra roja’ adornado en camino al gran letrero con la Torre Eiffel de fondo.

Mariana González dejó claro que fue el 1 de diciembre, el día en que Vicente Fernández Jr., le entregó el anillo de compromiso, pero hasta hoy compartió las fotografías.

Asimismo, aludió que fue ella quien se le ‘lanzó’ a Vicente Fernández Jr., compartiéndole su sentir amoroso hacia él, pero asegura no se equivocó, “eres tú la persona por quien late mi corazón”.

“Te elegí a ti : Por que eres la persona que me hace feliz, eres la persona que tengo en mi mente cada minuto. Por lo cual me arriesgué a decirte todo lo que sentia no me importó Nada. Eres tú la persona por quien mi corazón late todos lo días. El amor es Ser amigos ,compañeros y cómplices. Que a pesar de los problemas se eligen cada mañana para pasar una Vida Juntos Te amo con todo mi corazón Un día inolvidable 1 / 12/ 2022″.

Mariana González a Vicente Fernández Jr.