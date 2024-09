Mariana Echeverría lanza polémico mensaje tras su salida de La Casa de los Famosos 2024, ¿no le importan las críticas que ha recibido?

Después de ser una de las habitantes más polémicas de La Casa de los Famosos 2024 México, Mariana Echeverría -de 40 años de edad- se convirtió en la cuarta eliminada del reality.

A su salida, Mariana Echeverría no aguantó todo el hate e incluso se dio a conocer que canceló varias entrevistas que se tenían pactadas como parte de la promoción de La Casa de los Famosos 2024.

Pese a que ya no se encuentra en La Casa de los Famosos 2024, Mariana Echeverría sigue recibiendo varios mensajes de odio en las redes sociales.

Alejada de todo el drama de La Casa de los Famosos 2024, Mariana Echeverría compartió un polémico mensaje que iría dirigido a todos sus retractores.

Tras salir de La Casa de los Famosos 2024, Mariana Echeverría le responde a sus retractores

Después de haber sido expulsada de La Casa de los Famosos 2024, Mariana Echeverría sigue dando mucho de qué hablar.

Y es que usuarios no le perdonan las actitudes cuestionables que realizó dentro de La Casa de los Famosos 2024.

Mariana Echeverría (@marianaecheve / Instagram )

Cansada de todo el hate que estaba recibiendo, Mariana Echeverría decidió alejarse de todo el drama y a través de sus redes sociales compartió que se encontraba de vacaciones con su familia.

Aunque ya se encuentra lejos, tal parece que Mariana Echeverría no se ha podido alejar de todo el drama de La Casa de los Famosos 2024, pues le siguen llegando mensajes de odio.

Así lo habría revelado luego de que compartió una polémica publicación que usuarios han tomado como una indirecta para todos sus retractores.

Y es que en una publicación compartió varias frases que irían destinadas a sus haters.

En un primer momento, Mariana Echeverría compartió que no le molestaba que siguieran hablando de ella.

“Me gusta que hablen de mí, eso me demuestra que mientras yo vivo, ellos solo están mirando. Si los comentarios vienen de gente que no es un ejemplo a seguir, no cuentan”, se lee en la publicación.

En otra de las frases se puede leer: “Habla de mi vida cuando la tuya sea un ejemplo. Y cuando creas que tu vida sea un ejemplo, te darás cuenta de que no tendrás deseos de hablar de la mía”.

Y en la tercera: “Uno no puede ir por la vida aclarando rumores, que piensen lo que quieran y ya”.

Estas frases compartidas por Mariana Echeverría han generado gran polémica en las redes sociales.

Mariana Echeverría (@marianaecheve / Instagram )

Mariana Echeverría ya no quiere saber nada de La Casa de los Famosos 2024 ¿o fue vetada?

Cabe recordar que los mensajes de Mariana Echeverría se dan en medio de rumores de que la televisora la vetó.

Y es que de acuerdo con algunos chismosos, Mariana Echeverría podría estar fuera de la televisora por varios meses e incluso años.

El enojo con Mariana Echeverría se habría producido por diferentes actitudes y reclamos que realizó detrás de cámaras de algunos programas.

Más allá de que Mariana Echeverría se encuentre actualmente de vacaciones con su familia, la conductora había señalado que no estaría en la Ciudad de México.

Y es que Mariana Echeverría se encuentra viviendo en León, Guanajuato, donde su esposo juega futbol.

Esto ha hecho suponer a varias personas que Mariana Echeverría ya no va a regresar a las galas de La Casa de los Famosos 2024.

Pero otros han asegurado que seguramente aparezca en la final de La Casa de los Famosos 2024.