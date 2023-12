Mariana Echeverría confiesa si ha pensado en adoptar un bebé para el 2024 tras la pérdida de su bebé arcoíris.

La conductora se ha enfrentado a dos triste pérdidas, pues en febrero de 2023 reveló que había perdido a su segundo bebé.

Mese después -en julio- compartió que otra vez estaba embarazada y había llegado a su vida su tan deseado bebé arcoíris.

Lamentablemente, Marina Echeverría anunció que había perdido al bebé nuevamente.

Óscar Jiménez y Mariana Echeverría -de 39 años de edad- se convirtieron en padres en 2020 de Lucca, quien tiene 2 años de edad.

Mariana Echeverría ha intentando ser madre de nuevo, pero se ha enfrentado a varias complicaciones.

La conductora se sinceró con la prensa y confesó que ya no puede congelar sus óvulos, debido a su edad.

Pero nada va detener a Mariana Echeverría en su deseo de ser madre otra vez y lo intentará una vez más.

“A mí ya se me pasó la edad de congelar óvulos, ya estoy en un proceso mucho más avanzando por mi edad y todo (...) Voy a intentarlo y si dios me dice que ya no, hasta ahí me quedo”

Mariana Echeverría