Otto Sirgo contó cómo era Amber Heard cuando andaba con Valentino Lanús, relación que tuvo lugar muchos años antes de su tormentoso matrimonio con Johnny Depp.

En las últimas semanas, el nombre de Amber Heard ha acaparado las portadas de la prensa mundial, ante el juicio por difamación que interpuso en su contra su exesposo Johnny Depp.

Los abogados del actor han presentado a especialistas y testigos que pintan a Amber Heard como una mujer con trastornos mentales que la habrían llevado a ser violenta con Johnny Depp.

¿Pero, así fue siempre Amber Heard? Otto Sirgo habló sobre la actriz estadounidense, a quien conoció y con quien convivió por un tiempo, mientras fue pareja del otrora galán de telenovelas, Valentino Lanús.

En entrevista para ‘Ventaneando’, Otto Sirgo contó que pudo conocer a Amber Heard hace varios años atrás (por ahí de 2006) gracias a que trabajó con Valentino Lanús cuando fue novio de la actriz.

“Fue hace varios años... Amber había venido a visitar a Valentino a México, Valentino y yo estábamos grabando una telenovela juntos y uno de los sets principales era una casa en Cocoyoc y mientras Valentino estaba grabando y yo no, me encantaba ponerme en un camastro en la alberca a tomar el sol, Amber llegaba y hacía lo mismo y empezábamos a platicar y la verdad nos llevábamos muy bien”

Otto Sirgo comentó que además de las breves charlas entre grabaciones, pudo convivir con Amber Heard en su propio restaurante que tiene en San Miguel de Allende:

“De pronto hubo un parón en la novela por unas vacaciones o algo así y yo me fue a San Miguel para ver a Maleni [su esposa] para ver cómo iba el negocio y me cayeron [Amber Heard y Valentino Lanús], me cayeron a comer aquí en el restaurante y ahí estuvimos”

Otto Sirgo