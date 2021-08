Marco Antonio Muñiz es hospitalizado por una hernia

Marco Antonio Muñiz, cantante mexicano conocido como “El Embajador del Romanticismo” y “El Lujo de México”, fue hospitalizado la mañana del martes 10 de agosto.

Así lo confirmó Jorge, hijo de Marco Antonio Muñiz, en entrevista para el programa radiofónico ‘Todo para la mujer’, de Maxine Woodside.

¿Qué provocó la hospitalización de don Marco Antonio Muñiz?, ¿cuál es su estado actual de salud? ‘Coque’ Muñiz reveló todos los detalles.

A diferencia de Vicente Fernández, Marco Antonio Muñiz de 88 años, no ingresó al hospital por una emergencia, sino debido a una intervención programada, comentó su hijo.

Asimismo, adelantó que don Marco Antonio Muñiz permanecerá en el hospital por lo menos dos días, para que su evolución sea monitoreada por los médicos.

‘El Coque’ Muñiz señaló que don Marco Antonio Muñiz debió haberse sometido a la cirugía desde el año pasado, pues llevaba mucho padeciendo malestares por la hernia.

Sin embargo, la pandemia de Covid-19 obligó a que la intervención de don Marco Antonio Muñiz se postergara hasta ahora.

Hasta el momento no se han dado a conocer si Marco Antonio Muñiz ya fue sometido a la intervención quirúrgica ni su estado actual de salud.

Otro problema de salud que aqueja a don Marco Antonio Muñiz es la osteoporosis, según lo reveló él mismo hace un tiempo, señalando que por la enfermedad se alejó de los escenarios.

En ese entonces, don Marco Antonio Muñiz detalló que sus huesos le provocaban mucho dolor, por lo que en ocasiones le costaba mucho caminar.

“He tenido problemas de osteoporosis. Mi problema es que me duelen mucho los huesos, hay ocasiones en que no puedo caminar con facilidad y he tenido que suspender mis actividades para ver si es posible que se me quite (el dolor), porque es muy difícil esta enfermedad”

Marco Antonio Muñiz