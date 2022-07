Karely Ruiz visitó el puesto de dulces donde trabajó para ayudar a sus padres y se mostró orgullosa de lo que ha logrado, pues ahora es una de las mexicanas mejor pagadas en OnlyFans.

La modelo ya había revelado en una entrevista con el youtuber Gusgri, que su familia y ella vendía dulces para sobrevivir.

Narró que tenían un puesto en el centro de Monterrey: “Tipo así de los que vende en la calle” contó Karely Ruiz durante la entrevista.

Antes de llegar a OnlyFans, Karely Ruiz estudiaba enfermería y después comenzó hacer apariciones en Multimedios.

Posteriormente decidió abandonar la escuela y tuvo su cuenta de OnlyFans, donde tiene millonarias ganancias.

Karely Ruiz compartió una fotografía en su cuenta de Instagram, del lugar donde vendía dulces con su familia.

“Hoy vine a recordar viejos tiempos y me siento muy orgullosa de lo que he logrado, nunca se me va olvidar de dónde vengo. Me acuerdo cuando yo vendía dulces y apoyaba a mis papás, y lo seguiré haciendo” escribió en Instagram.

Los fans de la influencer la felicitaron por su humildad: “Tienes un corazón gigante”, “Siempre con los pies en la tierra” y “Me gusta tu forma de pensar”.

Karely Ruiz (Instagram/KarelyRuiz)

Karely Ruiz recuerda su etapa como estudiante de enfermería

Antes de formar parte de OnlyFans, Karely Ruiz estudiaba enfermería, pero decidió salirse en el tercer semestre.

La modelo mostró en una historia de Instagram, una fotografía de cuando estudiaba. En esta vestía un pantalón blanco y una camiseta negra.

“Cuando era enfermera” fue la descripción que colocó la influencer a la imagen, en la cual estaba junto a una de sus compañeras.

Karely Ruiz compartió una foto de cuando estudiaba enfermería (Instagram/KarelyRuiz)

En la entrevista con Gusgri, Karely mencionó que era muy aplicada mientras estuvo en la escuela de enfermería y al salir ayudaba a sus papás con su negocio de dulces.

“Era muy inteligente en la escuela de enfermería, tenía beca, nunca faltaba,10 en todo, menos inglés, que siempre batallé, pero soy muy inteligente” dijo Karely Ruiz.

Tenía 16 años cuando decidió entrar a una preparatoria técnica, pero se salió al darse cuenta que la redes sociales eran redituables.

A pesar de su éxito en OnlyFans, Karely Ruiz quiere regresar a estudiar, pues quiere ser nutrióloga y poner un consultorio.