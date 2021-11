Mamá de Christian Nodal responde a fan que asegura, cambió tras su relación con Belinda (FOTOS)

Mamá de Christian Nodal respondió a una fan que aseguró que el intérprete cambió tras su relación con Belinda: “Nuestra familia no cambia”, dijo.

Este viernes, la mamá de Christian Nodal, Cristy Nodal, compartió en sus historias un mensaje que le escribió una internauta.

La usuaria pedía que hablara con él sobre el tatuaje que se hizo en la cara su hijo.

“Señora bonita, le saludo esperando y me lea y que mis palabras no la molesten. Qué le pasa a su hijo, con tatuaje en la cara; hable con él, eso no está bien”, escribió la seguidora de Nodal.

Mamá de Christian Nodal (@cristy_nodal / Instagram)

“Me refiero a que, por ser artista, eso no se le ve bien en el cuerpo, como se ve menos, está bien, pero ya en la cara”, aseguró.

La internauta, también afirmó que Christian Nodal cambió, tras su noviazgo con la cantante de pop Belinda.

“Desde que está con Belinda es otro y no es para bien, que lástima. Hable con él, todo lo que sube, baja, no siempre se está en la sima”, escribió.

Conversaciones de la mamá de Christian Nodal (@cristy_nodal / Instagram)

Mamá de Christian Nodal responde a usuaria

Luego de que Cristy Nodal recibiera un mensaje en el que se juzgaba el comportamiento de Christian Nodal, ella le respondió, según dejó ver en las capturas de pantalla que publicó en la sección de ‘stories’ de su cuenta en Instagram.

“¡Hermosa! Soy su madre, claro que me duele su cambio, pero como madre, más me dolería darle la espalda por ser quien es él, sin faltarte al respeto, y agradezco el consejo, pero a ti nadie te dice quién ser o qué no seas”, le dijo Cristy como preámbulo.

“No sé tu vida, pero tal vez por eso tus comentarios y pensamientos están basados en nuestra familia, ella es bellísima. ¡De alma y corazón!”, dijo.

Asimismo, sobre su juicio con relación al noviazgo con Belinda, le dijo, “Ella lo apoya en todo”.

“Si eres tradicional, mujer mexicana, entenderás, y si no… sigue adelante con tus personas próximas a seguir. Nuestra familia no cambia, con o sin nuestros amores más auténticos y lo mejor es que nos respetamos y nos amamos tal cual somos”, agregó.

Conversaciones de la mamá de Christian Nodal (@cristy_nodal / Instagram)

Expuso que, todos los integrantes de su familia tienen las facultades de elegir a sus parejas, y remató con un comentario más sobre los tatuajes de Christian Nodal.

“Nada es culpa de nadie, somos inteligentes y de gustos estrafalarios. Vivimos en el amor y el amor nos deriva. Tal cual, princesa, lamentó si no gustas del arte que consideramos que son los tatuajes, que vienen de nuestros ancestros”, sentenció.

“Vivir y dejar vivir, ese es el punto. Valora y pregúntate, ¿Soy feliz? ¿Me libera pensar como pienso?”, le respondió para concluir.

Mientras tanto, Christian Nodal continúa trabajando; este viernes ofreció un concierto en Orlando, Florida con lleno total.