Majo Aguilar está cansada de los chismes y de escuchar el nombre de Ángela Aguilar, por lo que no volverá a hablar de su prima.

En los últimos años, Ángela Aguilar -de 20 años de edad- ha estado rodeada de polémicas y Majo Aguilar ha sido bombardeada con preguntas relacionadas a su prima.

Ante esta situación, Majo Aguilar -de 30 años de edad- niega tener una rivalidad con Ángela Aguilar y pide que dejen de preguntarle de la vida personal de la cantante.

Los chismes de Ángela Aguilar ya involucraron de más a Majo Aguilar, quien publicó un video para pedir un cese a las críticas en su contra y su familia.

Majo Aguilar explica que ella ha tratado de contestar de la mejor manera a las preguntas sobre su prima, pero sus respuestas han sido sacadas de contexto.

Al punto de que se cree que tiene una rivalidad con Ángela Aguilar.

La cantante niega tener una mala relación con Ángela Aguilar o su tío Pepe Aguilar -de 56 años de edad- y asegura que la prensa tergiversa sus respuestas para generar malos entendidos.

“Ya no voy hablar nada, nada de mi familia, no voy a decir absolutamente nada porque es increíble como todo lo sacan de contexto entiendo que es un juego, pero hay un punto donde esto ya se está saliendo de control”

Majo Aguilar está cansada que siempre la quieran enemistar con Ángela Aguilar y aclara que su familia nunca le ha hecho nada malo, como algunos creen.

La cantante está harta que la cuestionen sobre temas absurdos que involucran a Ángela Aguilar, como la ocasión que le preguntaron si era cierto que su prima usaba rellenos en las caderas.

“De verdad es fuertísimo como todo el tiempo nos quieren estar contrapunteando (...) Yo no soy hija de mi tío Pepe, la que es hija de mi tío Pepe es Ángela, no es que mi tío no me dé el apoyo”

Majo Aguilar