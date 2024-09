Nada de que los famosos no están enterados de qué pasa en redes sociales, pues Ángela Aguilar ya admitió que se llevó varios memes por su “amor” chillón que le aventó a Christian Nodal.

Ángela Aguilar -de 20 años de edad- y Christian Nodal apenas estaban celebrando su boda, cuando la cantante se convirtió en meme por un “amor” que se aventó.

Ahora es la propia Ángela Aguilar quien se vuelve a lanzar otro “amor” -aunque ya no tan chillón- que la lleva a admitir que sabe de sus memes por sus palabras a Christian Nodal de 25 años de edad.

Ángela Aguilar sí sabe de los memes que le hicieron por su “amor” chillón

Recientemente se dio a conocer que Ángela Aguilar está nominada a los Latin Grammy por su disco Boleros, lo que llevó a destapar que sabe de sus memes por su “amor” chillón que se aventó semanas atrás.

A través de una historia en Instagram, la cantante esposa de Christian Nodal, compartió su emoción al enterarse de su nominación a los Latin Grammy.

Ángela Aguilar admite saber de sus memes por su "amor" chillón. (@angela_aguilar_)

Sin embargo, este breve video solo dejó ver que la cantante también está enterada de los memes que se le hicieron luego de que se lanzó un “amor” bien chillón.

Y es que en el video que Ángela Aguilar está grabando bien concentrada, se escucha como Christian Nodal trata de espantarla, a lo que ella reacciona con un “Ay Dios, ¡amor!”.

Aunque este “amor” no estuvo tan chillón, llevó a Ángela Aguilar a admitir que ya no le iba a decir de esa forma a su esposo porque no quería más memes.

“Ay no, ya no puedo decir amor porque me hacen memes”. Ángela Aguilar, cantante.

¿Memes de Ángela Aguilar? Origen de su “amor” chillón y los mejores video que le hicieron

Ángela Aguilar sabe de los memes que le hicieron por su “amor” chillón que se aventó, pero ¿cuál es el origen?

Por si estás fuera de contexto, te compartimos que el meme de Ángela Aguilar transmutó en video-memes por la forma en que se le escucha decir “amor” refiriéndose a Christian Nodal.

El video tiene como origen a Ángela Aguilar -el día de su boda- grabando un agradecimiento a los Premios Juventud por su galardón. Sin embargo, detrás le llega Christian Nodal y ella reacciona con un “amor” chillón.

El tono que Ángela Aguilar alcanzó al decir “amor” y que el video quedara en redes sociales, provocó que se le hicieran video-memes con su audio, así que aquí te dejamos los más divertidos: