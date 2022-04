Maca Carriedo dice que tuvo una gran amistad con Galilea Montijo: “Las amistades van y vienen”. Pero ahora por motivos de trabajo se han separado y no se mantienen tanto en contacto como antes.

Tras rumores de un supuesto romance con Galilea Montijo, Maca Carriedo por fin rompió el silencio y aseguró que en realidad no había hablado sobre las especulaciones porque no hay nada que aclarar.

Aunque en su momento se había mostrado muy cercana a Galilea Montijo, Maca Carriedo insinuó que hay una separación con la conductora de Hoy pues señaló que las amistades van y vienen.

A principios del mes de marzo la influencer @chamonic3 reveló que aparentemente Galilea Montijo y Maca Carriedo habían mantenido una relación amorosa por aproximadamente dos años.

De acuerdo con la información difundida, Galilea Montijo le había sido infliel a su esposo Fernando Reina. Tras la controversia generada la conductora de Hoy señaló que no tendría nada de malo, pero lamentó que se lastime a su familia con rumores.

Pese a la polémica, Maca Carriedo prefirió guardar silencio y no habló nada sobre los rumores. Sin embargo ahora la presentadora rompió el silencio y por fin dio su versión de los hechos.

En entrevista para el canal de YouTube ‘En Shock’, Maca Carriedo señaló que en realidad no tiene nada que aclarar y dejó en claro que ella se concentra en su trabajo y no en chismes.

“No tengo nada que aclarar. Por eso no hablé. Yo me dedico a lo mío, a mi chamba., No tengo nada que aclara, lo que si tengo es mucho que hacer y mucho que chambear”

Maca Carriedo