Galilea Montijo se vio vinculada a un supuesto romance con Maca Carriedo y aunque dijo “no me pregunten nada sin pruebas”, subrayó que no tendría nada de malo.

La conductora de ‘Hoy’, Galilea Montijo, sostuvo “siempre he sido muy noviera”; sin embargo, pidió a la prensa, entre risas, que no le cuestionen sobre chismes sin fundamento.

Sumado a ello, Galilea Montijo se mostró sorprendida sobre la nueva información de Inés Gómez Mont, diciendo “no tengo ni idea”.

Pese a las consecuencias que le ha traído su amistad con la conductora prófuga, Galilea Montijo aseguró quererla mucho a ella y su familia.

Galilea Montijo niega noviazgo con Maca Carriedo aunque “no tendría nada de malo”

Galilea Montijo estuvo en un encuentro con la prensa, y en imágenes de Eden Dorantes, aseguró que el romance con Maca Carriedo es falso.

“jajaja ya no manchen ya”. Galilea Montijo, conductora.

Galilea Montijo (Tomada de Video)

Antes de negar, simplemente pidió a la prensa “no me preguntes nada si no tienen argumentos”, pues dijo que siempre se detiene a responder pero no bajo este objetivo.

Galilea Montijo reconoció ser muy noviera e incluso dijo que era de conocimiento público, pero negó lo que la vincula con Maca Carriedo.

Sin embargo, apuntó que si sí hubiese sucedido “no tendría nada de malo, no estoy en contra de nada ni nadie”.

“Este tipo de cosas hay que tomarlas de quién vengan.. si algo saben es que yo he sido muy noviera”. Galilea Montijo, conductora.

Maca Carriedo (@maca_online)

Galilea Montijo dice no tener contacto con Inés Gómez Mont

Galilea Montijo ha sido una de la actrices más vinculadas con Inés Gómez Mont por la amistad que presumían tener.

Ante los cargos por lo que Inés Gómez Mont es perseguida, Galilea Montijo ha sido cuestionada innumerables veces al respecto.

Ahora que la exsuegra de Inés Gómez Mont dijo que la conductora regresó a la CDMX y dio filtraciones importantes, fue Galilea Montijo quien respondió.

De forma contundente dijo haber perdido comunicación con su amiga y se mostró sorprendida por la reciente información sobre su paradero.

“No sabía, me vengo enterando”, fue lo que dijo la tapatía.

Por otra parte, Galilea Montijo aunque sí negó comunicación con Inés Gómez Mont, dijo querer mucho a ella y a su familia.