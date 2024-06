Lyn May no está feliz con la nueva versión de aventurera y critica a Irina Baeva por “flaquita”; la vedette no aprendió que no se habla de cuerpos ajenos.

La nueva temporada de Aventurera se estrena el jueves 13 de junio e Irina Baeva -de 31 años de edad- es la protagonista.

Irina Baeva ha dejado impresionados a muchos con su imagen como Elena Tejero, pero a Lyn May no le agradó y le salió su lado más criticón.

Lyn May critica a Irina Baeva y no le gusta que sea la nueva Aventurera

Carmen Salinas inmortalizó la obra Aventurera y Lyn May -de 71 años de edad- era muy amiga de la actriz.

Es por eso que la vedette se siente en libertad para criticar a la nueva Aventurera y hasta “hizo menos” la producción de Juan Osorio.

Lyn May (@lyn_may_ / Instagram)

Lyn May dio una entrevista al programa De Primera Mano y reveló que no consideraba que la obra estuviera a la altura de su amiga Olga Breeskin, de 72 años de edad.

“Ella (Olga Breeskin) es una señora, una gran vedette que se merece todo mi respeto y no me parece que esté en ese lugar (Aventurera) porque ella merece algo mejor. Me parece chafa para ella (...) el peso de Carmen Salinas era muy grande y nadie va poder hacer esa obra” Lyn May

Lyn May también habló de Irina Baeva, a quien no considera adecuada para interpretar a Elena Tejero.

“Las Aventureras era muy guapas, llenitas, nalgona y esa pobre muchacha (Irina Baeva) pues está muy flaquita” Lyn May

Irina Baeva (Instagram/@irinabavea )

Lyn May considera que a Irina Baeva le faltan “curvas” para ser una verdadera Aventurera

A Lyn May se le olvidó que no se debe hablar de cuerpo ajenos y dijo que Irina Baeva estaba muy “flaca” para ser la nueva aventurera.

Lyn May considera que las anteriores Aventureras tenía una belleza especial y un cuerpo curvilíneo.

“A mí me gustaría (como Aventurera) a una muchacha carnuda, morena, bonita, con peso largo o güera preciosa como Edith González” dijo Lyn May criticando a Irina Baeva.

La vedette expresó que no conoce a Irina Baeva y tal vez lo haga muy bien, pero no le agrada que ella sea la nueva Elena Tejero.

Lyn May fue cuestionada si aceptaría trabajar en Aventurera a lo que ella respondió que no, pues no cree que Juan Osorio pueda seguir con el legado de Carmen Salinas.