Esto es todo lo que necesitas saber de Aventurera, la obra de teatro que tendrá funciones imperdibles en el Salón Los Ángeles de CDMX.

Fue en 1997 cuando Aventurera llegó por primera vez al teatro, siendo una experiencia inmersiva que se convirtió en clásico de las marquesinas mexicanas.

Este 2024 que el reestreno de la obra será un homenaje por el tercer aniversario luctuoso de su creadora, Carmen Salinas.

Y para que no te pierdas de la experiencia teatral, estas son todas las fechas y los precios de los boletos para ver Aventurera en el Salón Los Ángeles de CDMX.

Aventurera (Instagram | @juanosorio.oficial)

Fechas y horarios para ver Aventurera en el Salón Los Ángeles de CDMX

El gran reestreno de Aventurera será el próximo jueves 13 de junio en punto de las 9:00 de la noche en el Salón los Ángeles de CDMX.

A partir de ahí, la obra de teatro será presentada cada semana de jueves a sábado hasta el sábado 13 de julio.

Sin embargo, los horarios de Aventurera no serán los mismos en cada función, pues variará dependiendo el día de la siguiente manera:

Jueves - 9:00 de la noche

Viernes - 6:30 de la tarde y 9:30 de la noche

Sábado- 5:00 de la tarde y 8:30 de la noche

Aventurera (Captura de pantalla)

En cuanto a las fechas en las que Aventurera dará funciones en el Salón Los Ángeles de CDMX, son:

20, 21 y 22 de junio

27, 28 y 29 de junio

4, 5 y 6 de julio

11, 12 y 13 de julio

Precio de los boletos para ver Aventurera en el Salón Los Ángeles de CDMX

Ya se dieron a conocer las listas de precios para las funciones de Aventurera en el Salón Los Ángeles de CDMX.

Como en cada evento, el precio de las entradas dependerá de la zona en la que quieras ver la puesta en escena.

En este sentido, el precio de los boletos para Aventurera sin cargos por servicio quedan de la siguiente manera:

2 mil 500 en zona oro VIP

2 mil 300 en zona oro

Mil 900 por entrada tipo suite

Mil 800 en la zona plateada

Mil 500 en la zona color rojo

500 el acceso general en gradas

Aventurera (Instagram | @aventureramusical)

Aventurera logra sold out en sus primeras tres funciones para el Salón Los Ángeles de CDMX

Las buenas noticias para Aventurera es que han empezado con el pie derecho, pues sus tres primeras funciones ya son sold out en todos sus horarios:

Jueves 13 de junio

Viernes 14 de junio

Sábado 15 de junio

Pero no te preocupes, que para el resto de las fechas de Aventurera todavía hay boletos disponibles, por lo que no hay pretexto para no agendar una noche de teatro.