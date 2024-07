Luz Elena González -de 49 años de edad- tuvo un romance con Luis Miguel y revela si es cierto que Mariana Seoane estuvo de coqueta con el cantante y le dio ‘baje’.

Luis Miguel -de 54 años de edad- tiene una larga lista de conquistas y entre los nombres está el de Luz Elena González.

Sin embargo, el fugaz romance no terminó bien y la conductora revela que si hubo una tercera en discordia.

Muchas actrices y cantantes han asegurado que salieron con Luis Miguel, entre ellas se encuentra Luz Elena González.

En una entrevista con Matilde Obregón, la conductora de Venga la Alegría recordó cómo inició su relación con el cantante.

Luz Elena González recordó que Jaime Camil fue quien le presentó a Luis Miguel en Acapulco.

Luis Miguel y Luz Elena González estuvieron juntos 2 meses y la relación fue un ‘cuento de hadas’, hasta que la también actriz vio algo que la desilusionó.

“Él (Luis Miguel) se fue a cenar una noche con sus amigos y yo dije pues los alcanzo (…) mandó a los escoltas por mi y me llevaron al Suntory de Acapulco, él estaba la centro con Mariana Seoane”

La actriz narra que durante esta cena, Luis Miguel enfocó su atención en Mariana Seoane -de 48 años de edad- y ella decidió retirarse.

“Me senté, volteé a ver a todos y me dije: ‘¿Qué estoy haciendo que? Si él está con Marianita’ Me paro y me voy”

Luz Elena González