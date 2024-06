Lupita Jones -de 56 años de edad- se burló del fracaso de Miss Universo México tras correrla y por la renuncia de Martha Cristiana.

En menos de un año, Miss Universo México ha tenido dos directoras; primero eligieron a Cynthia de la Vega, de 32 años de edad.

A inicios de mayo se anunció que Martha Cristiana -de 53 años de edad- sería la nueva directora del certamen y sólo estuvo en el cargo un mes.

Por varias décadas, Lupita Jones fue la directora de Miss Universo México.

En 2023 se anunció su retiro del cargo y colocaron a su ‘enemiga’, Cynthia de la Vega.

Lupita Jones aseguró que Mexicana Universal permanecería y participaría en otros certámenes internacionales.

Tras la renuncia de Martha Cristiana a Miss Universo México, Lupita Jones fue cuestionada sobre qué opinaba.

“Pues ya no la veo (a Martha Cristiana) pues ya ni está, mira esto no es fácil. Perdón, pero a veces se dejan zapatos muy grandes que llenar, ¿no? Lo siento”

Lupita Jones fue contundente, no cree que nadie pueda manejar Miss Universo México como ella.

La ex reina de belleza se burló de Miss Universo México, pues ella logró controlar el certamen por años.

Sin embargo, en los últimos años de su gestión hubo acusaciones de maltrato hacia las participantes.

Además, Lupita Jones fue de las primeras en manifestar su desacuerdo con que mujeres trans formaran parte del certamen.

Además de ser la primera Miss Universo mexicana, Lupita Jones consolidó su propio certamen llamado Mexicana Universal.

Tras la renuncia de Martha Cristiana de Miss Universo México, por la falsa inclusión de las mujeres, Lupita Jones aprovechó para mandar un: “se los dije”.

Lupita Jones compartió varias historias en Instagram, donde la llaman “reina madre” y un video donde ella admitía que la llamaban así.

Durante un en vivo en Instagram, Lupita Jones aseguró que ni regresaría a dirigir Miss Universo México, pues ya perdió su sentido.

“Obviamente no, lo he dicho desde que empezaron a cambiar las reglas de que yo no estaba de acuerdo on ciertos cambios y cada día se pone peor el asunto”

Lupita Jones