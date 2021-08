Lupillo Rivera ha estado envuelto en polémica debido a su pasado con Belinda. Sin embargo, la forma en la que pidió matrimonio a Giselle Soto -su ahora esposa-, lo puso en boca de todos.

Fue la misma Giselle Soto quien, sonrojada, reveló que Lupillo Rivera le entregó un anillo de compromiso de 20 pesos.

Asimismo, la esposa de Lupillo Rivera dijo que el compromiso ocurrió durante el funeral de su papá , en el mes de mayo.

Luego de que Lupillo Rivera confesara haberse casado con Giselle Soto a pocos meses de iniciar su relación, había muchas interrogantes acerca de cómo fue la boda civil y entrega del anillo.

Al respecto, Giselle Soto ofreció a ‘Hoy Día’ detalles sobre el peculiar e inesperado compromiso.

En entrevista, la empresaria mexicana reveló que Lupillo Rivera le entregó un anillo de solo 20 pesos , pues fue hecho “de emergencia” por una tía.

“Yo no me lo esperaba. Hizo que una tía mía hiciera un anillo de un dólar. Y dijo: ‘si esta mujer me acepta un anillo de un dólar, She’s the one.”

Giselle Soto