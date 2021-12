Lupillo Rivera le alcanzó a mostrar el tatuaje que se hizo de Vicente Fernández, su más grande ídolo.

No es un secreto que Lupillo Rivera gusta de hacerse tatuajes en homenaje a personas importantes en su vida.

En este sentido, para demostrar su admiración a Vicente Fernández, Lupillo Rivera se tatuó la firma con la que ‘El Charro de Huentitán’ herraba a sus caballos.

“Tuve la dicha de enseñárselo”: Lupillo Rivera sobre su tatuaje de Vicente Fernández

Lupillo Rivera reconoce ser un gran admirador de Vicente Fernández desde sus inicios . Por tanto, lleva un tatuaje en su honor.

En entrevista en el programa ‘Hoy’, Lupillo Rivera habló sobre el tatuaje con el que le rinde homenaje a Vicente Fernández.

De acuerdo con Lupillo Rivera, el tatuaje consiste en las iniciales ‘VFG ’; las cuales, eran la firma con las que Vicente Fernández herraba a sus caballos.

Lupillo Rivera habla sobre tatuaje de Vicente Fernández (Programa Hoy / Tomada de video YouTube)

Lupillo Rivera presumió que pudo mostrarle su tatuaje al mismo Vicente Fernández; en aquel momento, quedó sorprendido por tal muestra de cariño.

“Tuve la dicha de enseñárselo y estar platicando con él. Se ‘la curó’ porque yo creo que a lo mejor nadie se había hecho un tatuaje de él nunca.” Lupillo Rivera

Lupillo Rivera recuerda cómo conoció a Vicente Fernández

Lupillo Rivera se describe fiel admirador de Vicente Fernández desde que era niño.

Durante la charla, Lupillo Rivera recordó cómo fue que conoció a Vicente Fernández .

Según la anécdota, fue el papá de Lupillo Rivera quien convenció a Vicente Fernández de tomarse una foto con él cuando era niño.

“A mi papá le gustaba mucho Vicente Fernández. Me llevó al ‘Million dolar’ con él y mi papá me subió al escenario (...) tenía como 4 años.” Lupillo Rivera

Lupillo Rivera habla sobre tatuaje de Vicente Fernández (Programa Hoy / Tomada de video YouTube)

Años más tarde, Lupillo Rivera tuvo la oportunidad de reencontrarse con Vicente Fernández para enseñarle la fotografía de aquellos años.

“Ya cuando conocí a Vicente Fernández ya de grande, ya de artista, le llevé la foto y me preguntó si era fan verdadero; y le dije que sí.” Lupillo Rivera

Finalmente, Lupillo Rivera confesó que nunca se atrevió a hacer un dueto con Vicente Fernández, aunque su disquera se lo pidió varias veces.

A decir de Lupillo Rivera, él consideraba a Vicente Fernández “un maestro” al cual le debía mucho respeto.

“Para mí es el ídolo de México siempre”, apuntó.

Asimismo, Lupillo Rivera reveló que nunca podía cantar cuando Vicente Fernández estaba junto a él.

“Siempre me invitaba a cantar en el escenario, una vez me dijo que hiciéramos dueto y no pude cantar”, concluyó Lupillo Rivera.